In occasione della tradizionale festa di San Pio da Pietrelcina anche quest’anno il gruppo di preghiera ‘Gesù Misericordioso’ propone una serie di incontri e momenti di raccoglimento in onore del Frate delle Stimmate. Primo appuntamento domenica 21 settembre, nel piazzale di ingresso dell’ospedale intitolato al Santo del Gargano, al cospetto della statua. Alle 16 recita del Santo Rosario e alle 16.30 celebrazione di una Santa Messa officiata dal cappuccino Padre Egidio Ricci (in caso di pioggia nella cappella dell'ospedale). Il giorno successivo, lunedì 22, all'interno della cappella del nosocomio, dalle 21, adorazione eucaristica, celebrazione di una Santa Messa e ricordo del transito di San Pio, celebrante il cappuccino Padre Tonino Levita.

La domenica successiva, 28 settembre, spazio alla consueta fiaccolata a staffetta Vasto-San Giovanni Rotondo che vedrà protagonisti alcuni podisti vastesi. La partenza è fissata alle ore 5, dinanzi l’ospedale ’San Pio da Pietrelcina’. Alle 12,45 dello stesso giorno partenza di un pellegrinaggio in pullman per la località pugliese.