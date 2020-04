Presentata questa mattina in municipio l'Us San Salvo. A fare gli onori di casa il sindaco Tiziana Magnacca, il vicesindaco e assessore allo Sport Angiolino Chiacchia, oltre a vari assessori e consiglieri comunali. Presente la squadra al gran completo insieme a mister Claudio Gallicchio, il direttore generale Meuccio Di Santo e il presidente Evanio Di Varia, il presidente onorario Nicola Minicucci e tutti gli altri componenti dello staff tecnico, medico, dirigenti e sponsor. Una rosa giovane, con un'età media di poco superiore ai 21 anni e tanti promettenti ragazzi della zona.

Qui l'organigramma societario e lo staff tecnico.

Le due vittorie nelle prime due giornate di campionato e il primo posto in classifica hanno portato entusiasmo in una piazza già solitamente calda, nonostante la categoria. Inutile nascondere che qui si respira un clima di grande collaborazione tra amministrazione comunale e squadra cittadina. Non solo perchè la politica si è fatta avanti per aiutare la società a risolvere i propri problemi, oppure perchè alla presentazione della squadra è stata riserva l'aula consiliare, ma anche, come spiega il sindaco Magnacca: "Perchè questa amministrazione ha deciso di farsi carico di una nuova modalità di adeguamento delle strutture sportive che ha interessato già altri comuni che ci hanno contattato. Voi siete l'orgoglio della nostra città, ed è giusto che abbiate delle strutture adeguate, sia voi che scendete in campo, sia le persone che vengono a vedervi, tutto nella massima sicurezza. Da qui a 6 mesi avremo dei campi totalmente nuovi. Ci teniamo al calcio come a tutti gli sport e siamo sempre vicini alle squadre di San Salvo". Poi una promessa: "Anche se sono una donna e faccio fatica a capire il fuorigioco cercherò di seguirvi ancora di più. Quest'anno ci sono tutte le condizioni per fare bene, sappiate che la città è con voi".

In seguito i ringraziamenti a tutti gli sponsor che sostengono la squadra in un periodo non semplice e al presidente onorario Minicucci che negli ultimi due anni si è dato molto da fare per l'Us San Salvo. Dall'assessore allo Sport Chiacchia l'auspicio che le presenze allo stadio siano in crescita e che tra queste ci siano anche donne, famiglie e bambini. A tal proposito il progetto avviato dell'Università del calcio, riservato ai bambini nati nel 2009, ha già ottenuto un buon riscontro.

Il presidente Di Vaira ha voluto ringraziare l'amministrazione comunale per il sostengo costante e la presenza, così come l'altra società cittadina, lo Sporting San Salvo per la collaborazione nella gestione dei campi. "Quando mi hanno proposto di diventare presidente della squadre per la quale faccio il tifo da 35 anni, non ho esitato nemmeno un secondo. Sono felice del clima che si è creato, ho rivisto allo stadio gente che non vedevo da 20 anni, la domenica deve essere la festa di tutta la città, c'è entusiasmo ed è merito anche del mister, un lusso per la categoria". In molti in città si sono avvicinati, non solo economicamente ma anche moralmente: "Abbiamo bisogno anche di loro, così come dei tifosi ai quali faccio i complimenti, il loro atteggiamento è completamente cambiato e ricordatevi che ci dobbiamo salvare (detto in dialetto sansalvese ndr)".

Il dg Di Santo è tornato in biancazzurro dopo 10 anni e a stento è riuscito a trattenere l'emozione: "Sono onorato di essere qui, l'obiettivo è la salvezza e proveremo a vincere la coppa disciplina. Sono soddisfatto di questi ragazzi, stanno dimostrando di essere bravi giocatori e dei campioni nella vita, che è ben più importante, sono tutti bravissimi e molto educati. Un ringraziamento oltre all'amministrazione comunale e alla società che mi hanno voluto lo faccio anche ad alcuni esponenti dell'opposizione".

Mister Gallicchio ha deciso di restare, nonostante qualche contatto con squadre di categoria superiore, perchè a San Salvo si lavora bene: "E' come una famiglia e nei momenti difficili, non in quelli facili quando tutti lo farebbero, mi hanno fatto proseguire. L'obiettivo? una salvezza è troppo riduttivo, così come è tropo esagerato dire che vinceremo il campionato, questa è una grande squadra". Un pensiero particolare sul capitano Marinelli: "Quando sono arrivato mi avevano detto che era un pazzo scatenato, ha subito confermato questa voce all'inizio, ma dopo è cambiato, sarà stata anche la fascia di capitano, oggi è un giocatore e un ragazzo completamente diverso, così come Felice". Il capocannoniere ha poi aggiunto: "Speriamo di vederci di nuovo qui a fine stagione per festeggiare qualcosa di importante".

Al termine della presentazione l'Us San Salvo ha voluto omaggiare il sindaco e il vicesindaco con una maglia autografata dai giocatori, che entrambi hanno subito indossato e un abbonamento. L'amministrazione invece ha consegnato targhe a dirigenti e sponsor, tutte persone che sostengono e aiutano la società calcistica cittadina.

Le immagini nella fotogallery sono di Simone Colameo, fotografo ufficiale dell'Us San Salvo.