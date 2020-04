La seconda stagione dello Sporting San Salvo nel campionato di Prima Categoria inizia con una sconfitta interna al "Davide Bucci" per 2-1 contro la Marcianese, formazione lancianese neopromossa che ha colpito tre legni. E' stata l'ultima partita nel'impianto prima dei lavori di rifacimento del manto erboso.

La partita. Entrambi gli allenatori schierano un 4-4-2, i padroni di casa si vedono in avanti al 19' con un colpo di testa di capitan Cardarella che viene deviato in angolo dal portiere avversario. Le difese sembrano in affanno, gli ospiti passano in vantaggio al 29' con Aielli favoriti dall'indecisione del portiere di casa Cilli che credendo l'avversario in fuorigioco si ferma. I sansalvesi cercano subito il pareggio, al 36' Cardarella serve Costantini in buona posizione ma l'attaccante viene anticipato da un avversario. Al 41' i biancazzurri di mister Turchi pareggiano proprio con bomber Costantini bravo a controllare la palla in area e a trovare la rete, poi inizia il forcing biancazzurro per chiudere il primo tempo in vantaggio, ci prova Rossi con una conclusione imprecisa e niente di più.

A inizio ripresa De Santis avanza sulla destra, entra in area e in prossimità della linea di fondo mette al centro dove non c'è nessuno dei suoi. Lo Sporting ci crede, ma cala fisicamente, al 59' Costantini ha una buona occasione per realizzare una doppietta ma la fallisce, all'80 bella combinazione Cardarella-Di Labbro che crossa in area dove nessun sansalvese colpisce, all'83' l'intervento di Cilli su una conclusione ospite ravvicinata è provvidenziale. La Marcianese all'85' in contropiede riesce a passare in vantaggio ancora con Aielli e nei minuti di recupero centra una doppia traversa in meno di 30 secondi legittimando la vittoria. Nei secondi finali capita a Cardarella l'occasione per pareggiare ma il suo colpo di testa sorvola la traversa.

Nel prossimo turno trasferta contro il Real Montazzoli. Le prossime partite interne si giocheranno al campo sportivo comunale di via Stingi.

Di seguito la formazione dello Sporting San Salvo: Cilli, Civico, Di Labbio, Rossi, Marsilio, Catalano, De Santis, Cardarella, Costantini, Di Laudo, Ramundi. Allenatore Giuseppe Turchi