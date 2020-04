Da lunedì prossimo e fino al termine delle feste patronali cambierà la viabilità nella zona del terminal bus di Vasto. Una nota del Municipio comunica che "è istituito il divieto di sosta e transito dalle ore 6 di lunedi 22 settembre alle ore 2 giovedì 2 ottobre nel piazzale del terminal Bus di Via Conti Ricci (escluso il primo tratto all'interno lato via Conti Ricci), nel piazzale fotovoltaico di Via Conti Ricci, (eccetto gli autobus), esclusivamente per la sosta con ingresso ed uscita dal Viadotto Histonium e nella stessa via Conti Ricci, nel tratto compreso dall'intersezione con via Paul Harris all'intersezione con il primo tratto adiacente il terminal Bus. Il provvedimento -conclude la nota - si è reso necessario perchè le suddette aree saranno adibite, per il periodo interessato dall'ordinanza, ad occupazioni di giostre e bancarelle".

Gli autobus, quindi, si sposteranno nell'area del parcheggio fotovoltaico.