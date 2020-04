L'Abruzzo guarda all'Expo 2015 con l'appuntamento che domani porterà bloggers, instagramers e social influencers italiani ed europei in viaggio sulle rotaie storiche della linea Sulmona-Carpinone, la Transiberiana d'Italia, alla scoperta delle bellezze della regione verde d'Europa.

L'Abruzzo InstaRail, prima di partire per il suggestivo viaggio tra le montagne più belle del Parco nazionale della Majella vedrà i partecipanti visitare il centro storico di Sulmona, accolti dai figuranti della Giostra cavalleresca. Poi si salirà sulle carrozze storiche della Sulmona-Carpinone per iniziare il viaggio, che sarà raccontato sui social network con gli hashtag #AbruzzoInstarail #RoadToExpo2015 e live sul treno #DontStopMeNow. Un viaggio che la redazione di Zonalocale.it seguirà e racconterà anche nei prossimi giorni.

La prima fermata sarà a Campo di Giove, dove il tracciato ferroviario si fa spazio tra la magnifica pineta del centro turistico. Una sosta breve grazie alla quale gli ospiti saggeranno la proverbiale accoglienza abruzzese; poi ripresa del viaggio verso la stazione di Palena acquistata dal Parco nazionale della Majella e vero e proprio punto di interesse e promozione del Parco. Qui gli ospiti stranieri e italiani degusteranno le tipicità abruzzesi, i piatti tradizionali dell'enogastronomia del territorio e potranno vivere le bellezze del Parco nazionale. Il treno storico riprenderà il suo viaggio verso Pescocostanzo, meta di Abruzzo Instarail, vero e proprio regno per gli amanti della fotografia. Le case bianche in pietra della Majella e il lavoro degli artigiani ferrai e orafi di Pescocostanzo faranno il resto per uno dei borghi simbolo del miglior connubio tra turismo e ambiente.

L'evento, promosso dal servizio informazione turistica della Regione Abruzzo, si è avvalso dell'importante collaborazione con la community Instagramers Italia ed in particolare con la community territoriale, Instagramers Abruzzo, che continua a crescere e promuovere attività per una promozione del territorio attraverso la condivisione di immagini da parte degli utenti.