Decoro delle strade cittadine e pulizia dei marciapiedi del centro storico. L’Amministrazione comunale sta investendo risorse per mantenere pulita la Città di San Salvo. Dopo numerosi anni si sta provvedendo a un intervento straordinario dei marciapiedi e delle strade del centro storico attraverso una ditta specializzata con una macchina sabbiatrice.

I lavori hanno avuto inizio da Piazza Giovanni XXIII, via Umberto e nei pressi del Monumento ai caduti. Nelle prossime settimane si proseguirà in via Roma. Molta attenzione viene riservata allo spazzamento che viene garantito dagli operatori ecologici della ditta Sapii, anche con un mezzo meccanico. Quest’anno, con l’utilizzo del personale attraverso il reclutamento con le borse lavoro, si è assegnato un addetto per la pulizia delle strade nel centro storico anche nel pomeriggio.

Resta la grande sfida di civiltà, che si deve vincere con il contributo di tutti, per eliminare i disagi causati dall’abbandono di carte, cicche di sigarette r deiezioni canine. Ci sono norme di comportamento per i proprietari dei cani, stabilite da un Regolamento comunale, con l’obbligo di guinzaglio per il passeggio e della busta per la raccolta delle feci.

"Come amministrazione comunale – commenta l’assessore all’Ambiente Angiolino Chiacchia – siamo impegnati quotidianamente nel mantenere pulita la nostra città. Stiamo investendo risorse finanziarie e umane. Ma chiediamo l’impegno di tutti i cittadini. Una città più pulita e più accogliente e contribuisce a far vivere meglio tutti".