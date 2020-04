Sette incontri pubblici "per definire un progetto di sviluppo per il Vastese da consegnare alla Regione Abruzzo". E' l'iniziativa presentata a Vasto dal Partito democratico in una conferenza stampa tenuta dal vice segretario provinciale del Pd, Gianni Cordisco, e dai segretari di Vasto e San Salvo, Antonio Del Casale e Gennaro Luciano.

Un progetto per D'Alfonso - A discutere delle problematiche saranno chiamati i rappresentanti politici del territorio e i componenti del governo regionale. A concludere l'ultimo dibattito, in programma a Vasto il 17 febbraio, sarà Luciano D'Alfonso: al governatore della Regione Abruzzo, il Pd consegnerà il Progetto per il Vastese redatto sulla base delle istanze che emergeranno durante i sette convegni.

Il programma - Tutti i seminari inizieranno alle 18,30. Si comincerà il 17 ottobre a Roccaspinalveti col convegno su Aree interne e lavori pubblici. Gli altri appuntamenti: 7 novembre a Casalbordino: Agricoltura e sviluppo rurale; 21 novembre a Furci: Ambiente e territorio; 2 dicembre a Gissi: Servizi sociali-Politiche del lavoro-Politiche di genere; 9 gennaio a San Salvo: Sviluppo economico industriale; 23 gennaio a Vasto: Sanità e programmazione economica; 27 febbraio a Vasto: Il Progetto del Vastese in Regione Abruzzo.