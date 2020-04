La pet therapy è stata presente anche quest'anno nelle gare internazionali di cinofilia abruzzese, riscontrando grande interesse e simpatia.

Tre ragazzi che hanno partecipato al progetto "Pet therapy in spiaggia” condotto dalla signora Lucy D'Ercole con due splendidi shih tzu, Thuy e Ryuu, sono stati protagonisti come conduttori nelle Gare internazionali di cinofilia di Chieti e Pescara, svolte presso la Camera di Commercio di Chieti lo scorso fine settimana.

I ragazzi si sono impegnati molto nella preparazione durante l'estate, imparando il linguaggio del cane e come interagire con lui attraverso il gioco, riuscendo non solo a superare la loro fobia ma anche a condurre ottimamente i due cani durante le gare portandoli a vincere titoli importanti: 1° eccellente femmina con Cac e Cacib per Thuy e 1° eccellente maschio con Cac e rirva Cacib per Ryuu ricevendo anche i complimenti del giudice Mracevic Antonio.