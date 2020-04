Nuova selezione settimanale di offerte a cura di Alessandro La Verghetta, esperto del mondo del lavoro.

Offerte dal Centro per l'impiego di Vasto (rivolgersi al centro)

Il Centro informa che il Comune del Vasto assumerà 23 unità con concorso e 27 unità dal CpI competente con varie procedure. Si tratta del documento triennale di Programmazione del Fabbisogno, che tiene conto della Pianta Organica del Comune del Vasto (attualmente priva e sottodimensionata di circa 50 unità). Non si tratta del Piano delle Assunzioni che risponde ad esigenze di disponibilità finanziaria, di bilancio dell'Ente pubblico ed alle limitazioni dettate dalla Legge di Stabilità. Il documento in questione quindi vede la luce ogni anno ed ogni anno è un documento nuovo dato che corrisponde alle esigenze della Pubblica Amministrazione che evidentemente non possono essere statiche, ma mutevoli. Anche a Gennaio 2013 è stato prodotto tale documento ed anche allora si sono generate aspettative infondate.

1 segretaria per agenzia immobliare a Vasto

1 fresatore a Termoli

1 tecnico manutentore di impianti elevatori a Vasto

Dalla Provincia di Chieti

www.chietilavoro.it/offerte

Offerte dall'Italia

Riaprono i termini per le iscrizioni alle Botteghe di Mestiere (età 18 - 29 anni non compiuti). Scadenza 30 ottobre 2014

www.italialavoro.it

Ausl Pescara - Concorso Pubblico per n.5 Operatori Socio Sanitari (OSS) a tempo pieno e indeterminato (Cat. Bs)

Concorso pubblico per titoli ed esami

Unità Sanitaria Locale di Pescara

Scadenza 22 settembre

Offerte categorie protette

Il comune di Ancona assume un collaboratore tecnico ( L.68/99) a tempo indeterminato

Info: www.comune.ancona.it

Randstand di Teramo cerca operaio ( L. 68/99)

e-mail: teramo.raneiro@randstad.it

Synergie Italia cerca un esperto risorse umane

Info: www.synergie-italia.it

Webmaster a Spoltore con esperienza nell’utilizzo di joomla e word press, età max 29 anni o Piva

e-mail: preselezione@provincia.pescara.it

Web designer

e-mail: preselezione@provincia.pescara.it

Posti per diplomati e laureati al Comune di Ortona (graduatoria per titoli e colloquio)

Figure: istruttore direttivo tecnico, istruttore direttivo socio educativo, istruttore tecnico, istruttore amministrativo contabile, istruttore educativo socio culturale

Info: www.comune.ortona.ch.it (scadenza 1 ottobre 2014)

2 componenti esterni del nucleo indipendente di valutazione

Info: www.comune.campobasso.it (scadenza 24 settembre 2014)

1 addetto mensa scolastica per Comune di Civitella Messer Raimondo (scadenza 17 settembre 2014)

Info: www.civitellamesserraimondo.net

Borsa lavoro per Comune di Montecilfone (Cb)

Info: www.comune.montecilfone.cb.it (scadenza 22 settembre 2014)

Borsa di studio per ausl Pescara (scadenza 24 settembre 2014)

Biologo con specializzazione in genetica medica.

Info: www.ausl.pe.it

2 borse di studio per tecnologi alimentari (scadenza 17 settembre 2014)

Info: Info: www.ausl.pe.it

Responsabile del processo HACCP per mense scolastiche del Comune di Pescara (scad. 23 sett 2014)

Info: www.comune.pescara.it

1748 volontari in ferma prefissata di un anno per marina militare (scad. 22 ott 2014)

Info: www.difesa.it

8 tecnici della prevenzione e dei luoghi di lavoro asl Bari (scad 19 sett 2014)

Info: www.sanita.puglia.it

5 OSS ed un infermiere a tempo indeterminato per AUSL Pescara (scadenza 22 sett. 2014)

Info: www.ausl.pe.it

Istruttore contabile ed istruttore direttivo tecnico per Comune di Cepagatti (22 sett 2014)

Info: sito del Comune di Cepagatti

12 Posti nella squadra antincendio presso l’autostrada di Roma-Teramo

e-mail: pescara1@synergie-italia.it

Allievi store manager (formazione con possibilità di assunzione definitiva) per Oviesse (territorio nazionale)

Info: http://careers.gruppocoin.it

Addetto alla segreteria di direzione (inglese e francese fluente)

e-mail: pescara@openjob.it

Cuoco a Pescara

e-mail: info.pe@alispa.it

Cuoco a Vasto

e-mail: rconti@quanta.com

Ingegnere per il ruolo di System Administrator in Chieti

e-mail: ricercaeselezione.treviso@adecco.it

autisti soccorritori per aeroporti di Fiumicino e Ciampino (Roma)

info: http//adraeroportidiroma.sites.altamiraweb.com

Web developer presso Jamgle srl a Chieti Scalo

info: www.univaq.it sezione studenti

Responsabile punto vendita e addetti casse e reparti presso Globo a Città Sant’Angelo (Pe)

età max 29 anni. e-mail: cittasantangelo@cosmosrl.net

1000 venditori ed agenti per 3 Italia

Info: www.tre.it

100 under 30 nel piano Credem Banca

Inviare cv sezione lavora con noi di credem.it

15 agenti di commercio per azienda energia rinnovabile

Cv a : preselezione@provincia.pescara.it

10 praticanti avvocati, concorso per laureati in giurisprudenza under 28 presso Avvocatura di Roma

Scadenza 26 sett 2014.

Info: Avvocatura Roma Capitale

20 commerciali per società operante nel settore controllo impianti tecnologici ( sicit) per Regione Molise

Info: cointe2014@virgilio.it

65 recruiting laureati in Ingegneria per Antal International Italy

Info: www.antal.com

10 consulenti formazione in Abruzzo

Info sul sito di Ingenia consulting srl

70 giovani attori e ballerini a Disneyland Paris

Info: http://disneylandparis-casting.com

34 selezioni personale nelle sedi di mondo convenienza (Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana, Lazio)

Info nella sezione lavora con noi del sito di mondo convenienza

20 informatori scientifici per Aurora Biofarma

Cv a carlamanfredi@aurorabiofarma.it

5 impiegati e addetto negozio Luisa Spagnoli a Pescara

Candidarsi a www.luisaspagnoli.it/lavoraconnoi

10 maschere di sala al teatro Quirino di Roma. Scadenza 26 settembre

Info: www.jobsoul.it

2 istruttori a tempo pieno al Comune di Cepagatti (uno contabile ed uno direttivo, scadenza 22 sett)

Info: www.comune.cepagatti.pe.it

Impiegati negozi di abbigliamento (visual merchandiser per H&M)

Info sul sito H&M

5 addetti distributori automatici (provincia Chieti e Pescara)

Inviare cv a www.golavoro.it

Store manager nei punti vendita Oviesse

Info: http://careers.gruppocoin.it

7 consulenti vendita telefonica a Carsoli

Info: http://www.jobee.it/offerta-lavoro/88310

20 operai specializzati per centrale termoelettrica in Abruzzo

Info: http://www.biancolavoro.it/

10 selezione azienda commerciale a Teramo

Cv: http://www.golavoro.it

23 istruttori fitness personal trainer e assistenti di sala (Milano, Padova, Torino, Parma, Roma, Bologna)

Info: www.ealthcity.it

3 impiegati amministrativi e commerciali a Pescara (Agiemme Ufficio srl)

Info e cv: www.golavoro.it/annuncio-lavoro/437836/impiegati-amministrativi-commerciali-pescara/

300 lavoratori Eures

Info sul sito e progetto Your First EUres Job (Yfej)

Commessi per Cinti group a Pescara

Info: http//fashionjobs.com

128 neolaureati ( discipline economiche ed ingegneria)

Informazioni: www.ey.com

65 Consulenza aziendale informatica.

Info: www.grupposcai.it

700 tirocini della Commissione Europea

Info: www.cliclavoro.gov





