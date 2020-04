Una vincita da 500mila euro con un gratta e vinci da 5 euro. La dea bendata ha scelto nuovamente la caffetteria Morgana, nella zona industriale di San Salvo, proprio di fronte allo stabilimento Nsg-Pilkington. Da quando l'attività è stata aperta, nel 1970, sono state tante le vincite, anche di un certo "peso". Solo lo scorso luglio, con 1 euro di giocata, un cliente ha vinto 100mila euro con il concorso 10 e lotto.

Ma questa volta al fortunato che ha comprato il gratta e vinci "Miliardario" è andata decisamente meglio. Alla titolare, Anna Pellicciotta, la comunicazione è arrivata direttamente da Lottomatica, con il diploma della fortuna assegnato alle ricevitorie dove avvengono le vincite. "A noi lo hanno comunicato solo oggi, quindi potrebbe trattarsi anche dei tagliandi venduti negli ultimi giorni della passata settimana".

Il bar, vista la sua posizione, è molto frequentato, in special modo dai dipendenti delle fabbriche della zona industriale e dagli autotrasportatori. Il misterioso vincitore, che non si è fatto vivo con i titolari della caffetteria, potrebbe essere uno di loro. Tra i frequentatori del bar, che hanno saputo della vincita dal cartello posizionato ben in evidenza, c'è la sincera speranza che tutti quei soldi possano essere stati vinti da qualcuno che ne ha veramente bisogno.