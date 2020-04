Primi sorrisi di stagione in casa BCC Vasto Basket per la conquista della 3ª edizione della Coppa Molise, manifestazione organizzata dalla federazione molisana. I biancorossi, dopo aver battuto la settimana scorsa l'Isernia, nella gara di semifinale disputata tra le mura amiche del PalaBCC, sono andati a vincere anche sul parquet della Dynamic Venafro, formazione che gli uomini di coach Di Salvatore ritroveranno anche in campionato. Nel torneo Isernia ha avuto la meglio su Cassino, conquistando il terzo posto.

Poi, davanti al presidente della Fip Molise Lombardi e a coach Capobianco, componente dello staff della nazionale italiana, Ierbs e compagni hanno avuto la meglio sui padroni di casa, conducendo il match sin dalle prime battute e chiudendo con il punteggio di 77 a 73. Ancora assente Vincenzo Dipierro, che procede nel suo percorso di recupero dopo l'infortunio a Vasto. Tutto il resto della squadra ha potuto mettere minuti nelle gambe per proseguire nel miglior modo possibile nella marcia di avvicinamento al campionato, che inizierà in trasferta (a Catanzaro) il 5 ottobre.

Nelle prossime settimane i vastesi saranno impegnati ancora in test amichevoli.

Campagna abbonamenti. Prosegue in questi giorni la campagna abbonamenti della società biancorossa. Le tessere per poter assistere alle 13 partite in casa sono in vendita al costo di 50 euro. Il punto vendita ufficiale è il pub Terzo Tempo, presso il PalaBCC. Per informazioni telefonare allo 0873.378795 (dopo le ore 19).