Il Real San Giacomo, formazione della frazione di Scerni, prenderà parte per il quarto anno consecutivo al campionato di Prima Categoria e debutterà in casa domenica alle 15.30 contro la neopromossa Incoronata Calcio Vasto dopo aver chiuso l'ultimo torneo al sesto posto.

Dopo un'estate in cui sembrava che i due club paesani potessero unirsi si è deciso di proseguire ancora separatamente. Gli allenatori però hanno fatto il tragitto opposto, Silvino Ottaviano, che guidava il club del presidente Aleandro Giacomucci è andato allo Scerni da dove è invece arrivato Salvatore Praino, uno che non ha bisogno di presentazioni, con un passato tra C2, D ed Eccellenza (Civitavecchia, Bojano, Campobasso, Terracina, Melfi, Manduria, Cassino, Chieti, Atessa, San Salvo) e che nonostante i 40 anni compiuti sarà ancora una volta sarà allenatore-giocatore.

"Fino a quando mi sento in forma - spiega il mister - continuerò a giocare, ma devo fare bene anche io come gli altri, non devo giocare per forza, in questa categoria penso di poter avere ancora qualcosa da dare, quando non farò più la differenza sarò il primo a farmi da parte". Come mai dopo tante stagioni ha lasciato la panchina dello Scerni? "Ci sono state delle divergenze ed era giusto cambiare aria".

In rosa oltre al mister due uomini di grande esperienza, anche loro ex Pro Vasto, come il centrocampista Giorgio Ventrella e il difensore Carmine Fruguglietti (Turris, Nola, Olbia, Isernia, Frosinone, Alghero, tutte tra C e D). Tra i giovani sono arrivati l'attaccante Renato Antonino ('93), il centrocampista Christian Di Laudo ('95) e i difensori Daniele D'Alessandro ('93) e Mattia La Guardia ('95), i primi tre, dopo aver conquistato il campionato juniores provinciale Chieti due anni fa agli ordini di mister Stivaletta, passarono al Real Tigre, il terzo ha fatto parte della rosa che ha vinto la juniores d'Elite la scorsa stagione con il Vasto Marina. Tra le novità anche i difensori Christian Lanfranchi, sempre dal Real Tigre e Alessandro Lanzano, anche quest'ultimo con trascorsi nel Vasto Marina.

L'obiettivo primario è la salvezza, ma senza l'ossessione per il risultato: "Dobbiamo divertirci - spiega Praino - deve essere un piacere stare insieme. Sono convinto che sia stata allestita una squadra valida, mi sono occupato anche dell'organico, la società ha speso poco perchè i ragazzi hanno deciso di seguirmi senza grosse pretese e li ringrazio. Se non dovessimo farcela non ci sarebbero problemi, con i ripescaggi ormai si torna su senza difficoltà".

