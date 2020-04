E’ stato rintracciato ieri sera a Recanati (Macerata), e posto subito agli arresti domiciliari, uno dei dieci indagati resisi irreperibili, ieri mattina, durante le fasi conclusive dell’operazione Conventus, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Chieti.

I militari dell’Arma, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Recanati, hanno tratto in arresto, S.E. 31enne di Valona (Albania), colpito, anche lui, da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Restano quindi in 9 i soggetti da catturare, al momento ancora irreperibili ed attivamente ricercati. Alcuni di loro, come già spiegato ieri nel corso della conferenza stampa, sono già stati individuati all’estero, mentre per gli altri le ricerche sono in corso di svolgimento su tutto il territorio nazionale.

Comando provinciale dei carabinieri - Ufficio stampa