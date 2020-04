Si svolgerà a Vasto presso l’ auditorium dell’Istituto Tecnico Statale Filippo Palizzi il primo Forum Avis Regionale dedicato al mondo dei giovani e della scuola. Il tema al centro della due giorni sarà Avis tra i banchi di scuola: l’ABC del dono e della solidarietà. "E’ l’inizio di un percorso - commenta Giulio Di Sante, presidente regionale Avis - che vedrà l’Avis e le scuole alleate nel perseguire obiettivi di educazione alla cittadinanza ed in modo particolare allo sviluppo della cultura della solidarietà e del dono”.

Diventare donatore di sangue è un gesto di grande gratuità e di vicinanza a chi si trova in situazione di difficoltà per uno stato di salute precario. A livello individuale si ha la gratificazione morale di concorrere alla soluzione di un grave problema e l'orgoglio di appartenere ad una componente attiva del volontariato socio-sanitario, decisiva per la costruzione del sistema trasfusionale. Inoltre, donare regolarmente sangue garantisce al donatore un controllo costante del proprio stato di salute attraverso visite mediche ed accurati esami di laboratorio, eseguiti ad ogni prelievo.

Il programma

Sabato 20 settembre 2014

9.30/10.30 - Registrazione e welcome coffee

10.30/10.45 - Interventi delle autorità

10.45/11.00 - Giulio Di Sante (Presidente Avis Abruzzo), Nino Fuiano (Presidente Avis Vasto)

Prima sessione

11.00/11.30

AVIS-MIUR

Una rinnovata alleanza verso obiettivi comuni

Rina Latu (Resp. Area Scuola e politiche giovanili Avis Nazionale)

11.30/12.00

Integrazione tra Avis e scuola

Tempi, metodi e modi di collaborazione

Enrico Carosio (Formatore Docente universitario)

12.00/12.30

Lo SVE un’opportunità europea

Laura Cubeddu (Avis Regionale Lombardia )

Nadia Saad (Volontaria SVE )

12.30/13.30

La comunicazione nelle scuole

Strategie comunicative efficaci ed efficienti

Oreste Castagna (Attore e autore RAI YO YO)

13.30/15.00 Buffet

Seconda Sessione

15.00/17.30

Lavori di Gruppo:

Scuola dell’infanzia e scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

Attività pratiche con strumenti predisposti

Rina Latu

Enrico Carosio

Oreste Castagna

17.30/18.30

Conclusione lavori e restituzione in plenaria

Domenica 21 settembre

9.00/11.00 Lavori di Gruppo

“Esperienze a confronto”

Rina Latu

Enrico Carosio

Oreste Castagna

11.00/11.30 Coffee Break

11.30/13.00 Conclusioni