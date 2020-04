Dopo l’estate riprendono le attività della biblioteca comunale di Monteodorisio, il primo appuntamento è con un workshop di fotografia, in collaborazione con ABC Grafiche due docenti qualificati svolgeranno le lezioni nei locali della biblioteca, l’obiettivo del laboratorio è fornire ai partecipanti delle conoscenze tecniche di base per utilizzare al meglio gli strumenti fotografici tradizionali o moderni, e imparare ad osservare per sviluppare le personali capacità creative. Nel corso degli incontri, i partecipanti potranno scoprire i segreti delle reflex analogiche e digitali, comprendere le dinamiche del linguaggio fotografico e approfondire alcuni generi fotografici attraverso i lavori dei grandi maestri della fotografia italiana e internazionale. 5 lezioni teorico/pratiche. Un incontro sarà esclusivamente di pratica con la presenza di uno/a o più modelli in location esterne.

Questi gli argomenti trattati: La composizione fotografica - Regolazione dell’esposizione e misurazione valutativa - Esposizione con apparecchi digitali - Luce e movimento - Scelta dell’obiettivo e tipi di macchine fotografiche - Qualità fotografica e temperatura colore - Ritratto e Reportage nel lavoro dei maestri della fotografia. A conclusione degli incontri i progetti migliori di ogni partecipante saranno raccolti in mostra fotografica nel periodo natalizio. Le iscrizioni sono aperte fino al 5 ottobre è possibile iscriversi presso la biblioteca comunale di Monteodorisio il lunedì, mercoledì, venerdì, dalle ore 15:30 alle ore 18:30.

Armando Menna