Appuntamento domenica 21, alle ore 21, presso la basilica-santurario Madonna dei Miracoli di Casalbordino, con il concerto dei The Sun. L'evento è organizzato dall’Azione Cattolica Madonna dei Miracoli e dal Comitato feste Madonna dei Miracoli con il patrocino del Comune.

The Sun. I The Sun sono una rock band italiana, evoluzione artistica dei vicentini Sun Eats Hours, formatasi nel 1997 e composta da Francesco Lorenzi (autore, cantante e chitarrista), Riccardo Rossi (batterista), Matteo Reghelin(bassista), Gianluca Menegozzo (chitarrista). Prima ancora di siglare un accordo con la major discografica Sony Music Entertainment, la band aveva già all’attivo quattro album autoprodotti e distribuiti in Europa, Giappone e Brasile da varie etichette indipendenti (in particolare da Rude Records) ed era stata supporter di band internazionali del calibro di The Cure, The Offspring, Misfits, Muse, Ok Go, NOFX, Ska P, Afi, Pennywise, The Vandals e, di recente, dei Deep Purple. E’ del 2004 il riconoscimento al M.E.I. come “miglior punk rock band italiana nel mondo”.

La scelta coraggiosa di comporre in italiano nonostante il successo ottenuto risale al 2008, ed è conseguente ad un percorso di formazione e di risveglio spirituale del gruppo, che nello stesso periodo si avvia verso una decisiva fase di cambiamento. Una decisione e insieme una svolta, dovuta alla volontà dei componenti della band di dare un tagliopiù spirituale, solare e diretto alla musica che, a sua volta, vira da sonorità hard-rock-punk a un nuovo sound più immediato e che trova la sua naturale espressione nella madrelingua della band. Tra il 2008 e il 2010 i The Sunautoproducono 30 brani caratterizzati da uno sguardo riflessivo sul mondo giovanile. Sony Music e il suo direttore artistico Roberto Rossi apprezzano la svolta e decidono di investire sulla band pubblicando il 22 Giugno 2010“Spiriti del Sole” che entra subito nella Top Ten degli album più venduti in digitale. Seguono numerosi concerti nell’estate 2010 e la band si esibisce di fronte ad oltre 250.000 persone. Al primo fortunato singolo “1972”, fa seguito in autunno il secondo estratto “Non ho paura” in cui i The Sun raccontano la conversione che li ha portati alla svolta di questi ultimi anni. Il primo marzo 2011 i The Sun si esibiscono a Betlemme per uno speciale concerto per la Pace e per l’abbattimento del muro che divide lo stato d’Israele dalla Palestina, un’esperienza che si rileverà molto significativa nel loro percorso di crescita. Nello stesso periodo esce il nuovo singolo “Hasta la Muerte” a cui segue un’intensa serie di esibizioni live in Italia prodotte dalla storica agenzia Barley Arts. La band sfonda il muro dei 400 concerti in carriera, comprendendo esibizioni in Europa, Israele e Giappone.

Più concreti e decisi a condividere apertamente con il pubblico il loro approccio positivo e solare nei confronti della vita, Lorenzi & Co pubblicano il 12 giugno 2012 il nuovo album “LUCE” su etichetta Sony Music, anticipato dal primo singolo “Onda Perfetta”, che vede la collaborazione artistica di Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue e Litfiba. L’album, seguito dal produttore Maurizio Baggio e masterizzato a New York da Ted Jensenpresso lo Sterling Sound, tratta tematiche importanti come la vita dopo la morte, la sessualità vissuta con amore, il coraggio, l’immortalità dell’anima, la gratitudine, l’unicità custodita in ogni individuo, l’amore per Dio e per l’umanità, la famiglia, la fede e la ricerca della felicità. Nel 2012 Francesco Lorenzi e compagni hanno preso parte al settimo meeting internazionale delle Famiglietenutosi a Milano dove si sono esibiti per Papa Benedetto XVI. Sono stati poi testimonial della campagna di raccolta fondi della Custodia di Terra Santa/ATS Pro Terra Sancta “A Natale ritorna alle origini” per sostenere le opere dei frati francescani della Custodia di Terra Santa a Betlemme; la campagna ha riscosso un notevole successo.

Su invito del Card. Gianfranco Ravasi e del Pontificio Consiglio per la Cultura, il 6 Febbraio 2013 i The Sun hanno aperto l’Assemblea Plenaria sulle culture giovanili emergenti presso l’auditorium dell’università LUMSA, esibendosi di fronte a cardinali, vescovi, ambasciatori ed esponenti della cultura provenienti da tutto il mondo riuniti inVaticano. Durante l’assemblea la band ha suonato, condiviso la propria esperienza di fede e si è fatta portavoce dei giovani. Francesco Lorenzi durante l’incontro ha esposto i risultati di un sondaggio effettuato tramite il suo blog www.francescolorenzi.it che ha evidenziato quali sono gli aspetti che favoriscono e quali quelli che ostacolano il rapporto tra la Chiesa e i giovani. Diversi media hanno riportato l’evento indicandolo come “storico” ed “epocale” per il Vaticano e per il rapporto tra la Chiesa e il mondo giovanile. Il giorno seguente la band è stata ricevuta in udienza privata da Papa Benedetto XVI, incontro pregno di significato, amplificato anche dal fatto che la band è stata tra gli ultimi fortunati a aver avuto una udienza privata con il Papa Emerito. Il 20 Marzo 2013 i The Sun sono stati invitati ad esibirsi dal Magnifico Rettore Enrico Dal Covolo alla Pontificia Università Lateranense in occasione dell’apertura del primo “meeting internazionale di giovani cattolici per la giustizia sociale”.

Programmi televisivi quali “A Sua immagine” e “Sulla via di Damasco”, rispettivamente di Rai Uno e Rai Due, hanno dedicato intere puntate alla band durante il 2013. Anche le rubriche dei Tg Rai e Radio Rai Uno hanno ospitato la band all’interno della loro programmazione durante i mesi estivi del 2013, nei quali la band ha partecipato anche allaGiornata Mondiale della Gioventù in Brasile.

Nel 2013 i The Sun hanno supportato attivamente la campagna di solidarietà #10forSyria dell’AVSI, partecipando attivamente alla raccolta di oltre 300.000€ per il sostegno alla popolazione siriana, dimostrando ancora una volta con i fatti che la musica rock può essere al servizio del Bene comune. Il 4 Ottobre 2013, in occasione della festa di San Francesco – Patrono d’Italia, i The Sun sono stati invitati a esibirsi ad Assisi intrattenendo oltre 40.000 persone di fronte alla Basilica di Santa Maria degli Angeli prima dell’arrivo di Papa Francesco I. Il giorno 30 Ottobre 2013 Francesco Lorenzi ha incontrato Papa Francesco durante l’Udienza generale in Piazza San Pietro. Il 22 Novembre i The Sun sono stati premiati per “l’impegno d’impresa per il bene comune” in occasione delFestival della Dottrina Sociale al teatro Stabile di Verona con la motivazione: “per quanto realizzato in favore di migliaia di giovani, risvegliando in loro la consapevolezza che agire attivamente per il Bene comune porta pienezza, gioia dignità alla persona stessa e all’intera società”.

Nell’aprile 2014, Lorenzi & Co. ha realizzato l’iniziativa “Un invito, poi un viaggio”: con la collaborazione del Patriarcato Latino di Gerusalemme e di vari responsabili per le pastorali giovanili, la band ha accompagnato oltre 200 giovani provenienti da tutta Italia in un pellegrinaggio in Terra Santa nel quale spiritualità, solidarietà e musica si sono unite, conclusosi poi con un grande concerto a Betlemme che ha unito cristiani e musulmani, dando un forte segno di pace. La tournée di “Luce” conta già oltre 150 eventi con oltre 200.000 partecipanti tra Italia, Portogallo, Brasile e Terra Santa, segnando un traguardo che continua a stupire molti, rendendo presente una storia artistica e formativa unica.

I The Sun vengono spesso definiti dai media come la più nota realtà italiana di Chirstian Rock. Alla band non piacciono le etichette, anche se è innegabile che migliaia di giovani stanno ravvivando il proprio cammino spirituale e di vita anche grazie alla musica e alla testimonianza di vita del gruppo. Il 7 Maggio 2014 è stato pubblicato il primo libro di Francesco Lorenzi, edito da Rizzoli: “La strada del Sole”. Il libro ha debuttato al secondo posto della classifica di I tunes. Presentato al Salone internazionale del Libro di Torino il 9 maggio, e con la prefazione del Cardinale Gianfranco Ravasi, dopo soli due giorni dalla pubblicazione le copie sono state esaurite ed è stata stampata la seconda edizione, poi a suo volta terminata a giugno. E’ ora disponibile la terza edizione.

Nel giugno 2014 vari Tg nazionali (Tg2 e Tg5 in primis) hanno raccontato la tournée dei The Sun e la pubblicazione de “La strada del Sole”.