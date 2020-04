Sarà Alexia a tenere il concerto del 30 settembre in occasione delle Feste patronali a Vasto. È stato pubblicato con un tweet il manifesto degli appuntamenti organizzati dall'amministrazione comunale per le feste in onore di San Michele arcangelo. Per la cantante ligure si tratta di un ritorno a Vasto. Si era già esibita, sempre in occasione delle feste patronali, nel 2002, reduce dal secondo posto a Sanremo con "Dimmi come".

Nel programma delle feste patronali ci sono gli appuntamenti religiosi, con la solenne processione che riporterà la statua di San Michele da Santa Maria maggiore nella sua chiesa, e i tradizionali concerti bandistici, che cambiano location trovando spazio nel cortile di palazzo d'Avalos. Lunedì 29 arriverà da Zelig il comico Gasparetto.

Programma

Lunedì 29

7.30, 8.30, 9.30, 11.00, 19.00 - Sante Messe (Santa Maria Maggiore)

10.30 e 19.30 - Gran concerto bandistico Città di Bracigliano (Cortile di palazzo d'Avalos)

22.00 - Gasparetto (Sergio Viglianese) - spettacolo di cabaret in piazza Rossetti

Martedì 30

7.30, 9.30, 11.00 - Sante Messe (Santa Maria Maggiore)

18.00 - Santa Messa presieduta dall'arcivescovo Bruno Forte (Santa Maria maggiore)

a seguire - Processione per le vie del centro storico

10.30 e 20.30 - Gran concerto bandistico Città di Lecce (Cortile di palazzo d'Avalos)

22.30 - Alexia in concerto (piazza Rossetti)

23.55 - Spettacolo pirotecnico