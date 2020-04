Rientra a casa e trova i resti del devastante passaggio dei ladri. E' stata una brutta esperienza, quella vissuta ieri da una residente del centro storico di Vasto.

In serata la donna, al ritorno nella sua abitazione, nella zona dell'ex Istituto d'arte di via Roma, ha trovato evidenti segni di effrazione e, una volta entrata le stanze messe a soqquadro. Ha chiamato il 112 per segnalare il furto. Indagano i carabinieri della Compagnia di Vasto.