Domenica alle 15.30 in trasferta sul campo sportivo di Scerni, contro il Real San Giacomo, l'Incoronata Calcio Vasto debutterà nel campionato di Prima Categoria a distanza di 5 stagioni dall'esordio in Terza Categoria.

Un torneo che si prospetta molto difficile, durante il quale ci sarà bisogno del massimo impegno per affrontare corazzate come il Casalbordino e compagini che sembrano ben attrezzate come Trigno Celenza, Palombaro, Fresa, Monteodorisio e Sporting San Salvo.

La formazione neopromossa sarà guidata ancora da mister Francesco Mucci, al secondo anno sulla panchina del club vastese, con lui il vice Marco Giacomucci e il preparatore dei portieri Nicola Galante.

La prima mossa fatta dalla società è stata quella di confermare il gruppo che lo scorso anno ha vinto i play-off in Seconda Categoria, il solo Auriemma ha deciso di cambiare squadra e accasarsi al Gs Montalfano. Dopo un'estate passata a visionare nuovi atleti, sia fuoriquota che esperti, la rosa per la stagione 2014/2015 è stata ufficializzata. Ci saranno bomber Smiles, che va a completare il reparto d'attacco nel quale già figuravano Priolo, Menabuoni e Romilio, oltre al nuovo arrivato Piras. In difesa è arrivato Scafetta che nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Prima con lo United Cupello e a centrocampo Luca Ciccotosto, Finamore e Gaspari.

La dirigenza è composta da Marco Patriarca presidente, Luigi Vitelli vicepresidente, Nicola Campitelli cassiere, Giovanni Pollutri dirigente, Cesario Scopa direttore sportivo e Saverio Naglieri, dirigente accompagnatore.

"La rosa è stata allestita con il lavoro di un'estate intera - spiega il direttore sportivo Cesario Scopa - a costo zero, con il motto di sempre: 'prima l'uomo, poi il giocatore'. Abbiamo cercato di inserire nella famiglia Incoronata Calcio ragazzi validi e volenterosi. La dirigenza ci tiene in modo particolare a ringraziare le varie società come Vastese, Cupello e Gs Montalfano che hanno collaborato nella fase di calciomercato, oltre alla dirigenza del Vasto Marina per la gestione dei campi sportivi".

Il primo obiettivo è partire nel migliore dei modi, una vittoria sul campo del Real San Giacomo sarebbe già un gran bell'inizio per la truppa di Mucci.

Di seguito la rosa, in grassetto i nuovi arrivati.

Portieri: Benedetti Alessandro, Foia Michele ('94), Galante Nicola

Difensori: Scafetta Nicola, Pegna Enrico ('95), Bozzelli Antonio, Calvano Nicola, Della Penna Simone, Lanzano Daniele, Stivaletta Andrea

Centrocampisti: Ciccotosto Luca, Bouati Abdu ('92), Finamore Giorgio ('95), Gaspari Mauro ('92), Bevilacqua Roberto, Ciccotosto Alessandro, Fioravante Lorenzo, Mastrangioli Mario, Trentino Matteo, Verrone Antonello

Attaccanti: Smiles Pasquale, Piras Simone ('94), Menabuoni Marco, Romilio Yuri, Priolo Simone.

