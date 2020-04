Ieri mattina un gruppo di importatori giapponesi ha fatto visita alla Cantina Sociale San Michele arcangelo di Vasto. Si tratta dei rappresentanti di un'importante gruppo di importazione che fa arrivare ogni anno circa 200mila bottiglie di trebbiano e montepulciano. Ad accoglierli e guidarli il presidente Antonio Nocciolino. Per i giapponesi, oltre alla visita in cantina, anche l'occasione per ammirare le bellezze della città di Vasto.