Ufficializzati gli abbinamenti del secondo turno dei gironi triangolari di Coppa Italia di Eccellenza. La Vastese è inserita nel triangolare A con San Salvo e Miglianico. Il primo incontro è fissato a Miglianico mercoledì 15 ottobre alle 15.30.

Nella seconda gara, in programma mercoledì 12 novembre alle 14.30, riposerà la squadra che avrà vinto la prima partita o, in caso di pareggio, quella che avrà disputato la prima gara in trasferta. La terza sfida, mercoledì 10 dicembre alle 14.30, verrà giocata dalle due squadre che non si sono mai incontrate.

Nel triangolare B sono invece inserite Avezzano, Torrese e Renato Curi Angolana.

Le prime dei due raggruppamenti si affronteranno nella finale regionale mercoledì 21 gennaio. Chi vince, oltre a conquistare la Coppa Italia regionale, accede alla fase nazionale, dove affronterà le vincenti delle altre regioni. La squadra che vince la Coppa Italia nazionale è promossa in Serie D, ma negli ultimi anni anche le squadre semifinaliste sono riuscite a salire di categoria con i ripescaggi.

Per determinare la squadra vincente il triangolare, in caso di parità tra due o più squadre si terrà conto:

1. della migliore differenza reti;

2. del maggior numero di reti segnate;

3. del risultato ottenuto nel confronto diretto;

4. del sorteggio.

Durante tutte le gare della Coppa Italia Dilettanti è consentita la sostituzione di tre calciatori, secondo quanto previsto dall’articolo 74 delle N.O.I.F.