La (seconda) riconversione della ex Golden Lady di Gissi sembra essere su un binario morto. Dal 1 settembre i lavoratori e le lavoratrici per cui è scaduta la mobilità si trovano senza nessuna copertura economica. Si parla di un tavolo ministeriale per il 1 ottobre, ma non ancora vi è certezza. Il tutto nella disperazione delle oltre 300 famiglie che negli ultimi anni si sono trovate ad affrontare una situazione davvero complicata.

A Gissi arriveranno le telecamere di Rai 3, per raccontare in diretta nella trasmissione Ballarò, condotta da Massimo Giannini, le triste vicenda di una riconversione truffa e per lanciare un ennesimo appello per salvare il destino di questi lavoratori.

Inizialmente la diretta era stata prevista per martedì 23 settembre. Dalla redazione del programma di Rai 3 hanno comunicato che l'appuntamento sarà spostato nelle prossime settimane. Resta ferma, però, la volontà di trattare nella trasmissione la drammatica vicenda vissuta a Gissi.

La diretta andrà in onda dal Centro polisportivo Aldo Moro di Gissi, con i lavoratori che in queste ore stanno diffondendo la voce per raggiungere la maggior partecipazione possibile e raccontare ancora una volta all'Italia intera quello che hanno passato e che stanno passando e per chiedere a gran voce di poter riavere un lavoro.