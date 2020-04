L'Abruzzo in tour di beach volley si avvia verso la sua conclusione che ci sarà il 27 e 28 settembre sulla spiaggia di Vasto, presso i campi del Lido Sabbia d'Oro. Sarà l'appuntamento che chiuderà la stagione 2014 del beach volley che ha visto il litorale vastese e sansalvese animarsi con molti tornei.

Lo scorso fine settimana, sempre sui campi dello stesso lido, è andata in scena la seconda tappa del torneo che vale per la conquista del titolo provinciale open. Ad aggiudicarsi la vittoria nel tabellone maschile sono sstati Massimo Di Risio e Andrea Maggio, che hanno battuto in finale la coppia Galante-Monticelli per 2-1. Nel femminile gradino più alto del podio per Maria Vittoria De Lena e Alessandra Di Tizio, vincitrici sulla coppia Di Santo-Russo, anche loro per 2-1.