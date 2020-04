Alcune persone dovranno lasciare la casa di risposo Sant'Onofrio. A segnalare la questione è Francesco Di Cicco.

"Vi scrivo per farvi sapere cosa sta succedendo alla casa di riposo Sant'Onofrio a Vasto. Qui è ospite da 15 anni una mia zia disabile di 70 anni su sedia a rotelle. Da qualche giorno ci hanno avvisato che entro fine mese mia zia e altre due povere persone anziane, anch'esse su sedia rotelle, verranno letteralmente sfrattate dalla casa di riposo perchè da come si è appreso la struttura non è più a norma per le persone su sedia a rotelle.

Invece di trovare un modo per mettere la struttura a norma hanno furbamente pensato di cacciare queste tre povere persone

calpestando e non tenendo conto del danno psicologico che si causa a loro che sono già sfortunate. Chiedo cortesemente a tutti gli organi preposti di intervenire affinchè questo danno non avvenga. Ringrazio la redazione per la pubblicazione e tutti coloro che mi possono dare una mano su questo caso".



Francesco Di Cicco