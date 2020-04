Si è conclusa con una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente la vicenda dell'uomo che ieri pomeriggio era riuscito a scappare dopo essere stato fermato dai carabinieri. Secondo quanto riferito dal maggiore Giancarlo Vitiello, comandante della Compagnia di Vasto, il 28enne rumeno era stato fermato per un controllo dai militari dell'arma mentre era alla guida di una Mercedes e trovato senza patente. Era stato condotto in caserma ma si era reso necessario tornare verso la sua abitazione, in corso Mazzini, per ulteriori verifiche.

All'interno della gazzella il 28enne aveva dato in escandescenze così, per evitare che potesse compiere atti di autolesionismo, i militari lo avevamo ammanettato. Al momento di scendere dall'auto per entrare nell'abitazione il fermato era quindi riuscito con violenza a divincolarsi dal controllo dei militari e darsi alla fuga.

Le ricerche sono andate avanti per tutto il pomeriggio, con la massima discrezione da parte delle forze dell'ordine poichè l'uomo non era ritenuto pericoloso. In serata, quando aveva capito che la sua fuga non poteva durare oltre, poichè le forze dell'ordine lo stavano braccando, il 28enne si è presentato, ancora con le manette ai polsi, presso la caserma di piazza Dalla Chiesa insieme al suo legale. E' stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e guida senza patente.