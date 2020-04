Tra le squadre che prenderanno parte al campionato di Prima Categoria c'è anche lo Sporting San Salvo, per il secondo anno consecutivo dopo il debutto della passata stagione.

La squadra del presidente Nicola Cilli si è indubbiamente mossa molto bene sul mercato, il direttore sportivo Andrea Daniele è riuscito a tesserare il portiere Paolo Cilli, vincitore del torneo lo scorso anno con lo United Cupello, l'esperto Cleo Rossi, un lusso per la categoria, dalla Virtus Cupello in Eccellenza, Nicola Ramundi dalla Virtus Tufillo, Loris Iacovitti dal Monteodorisio, l'ex Real Tigre, Vasto Marina e San Severo, Carmine Fantasia, Michele Masciotta, sempre dallo United e Fabrizio Cordisco, dalla Juniores della Virtus.

Importante è stato riuscire a confermare la rosa della passata stagione, a parte il portiere Smerilli che è andato al Gs Montalfano, Maia, che ha lasciato per motivi di studio e Argirò, rientrato all'Us San Salvo dopo il prestito. Vestiranno ancora la maglia dello Sporting il bomber Costantini che arrivato a novembre, tra campionato e coppa ha realizzato 18 reti, con lui ci saranno Cardarella, Cau, Marsiglio, Lannutti e Ciccarelli, mentre si cerca un difensore centrale per rinforzare il reparto arretrato.

Tutti scenderanno in campo agli ordini di mister Giuseppe Turchi, per la quinta stagione consecutiva sulla panchina del club che giocherà le partite interne il sabato, a partire da questa settimana, alle 15.30 al Bucci contro la Marcianese. Durante i lavori, che termineranno verso la fine di novembre, le gare casalinghe si disputeranno al campo sportivo di via Stingi.

L'obiettivo? La promessa fatta al termine della precedente stagione è stata sicuramente mantenuta: provare a confermare in blocco tutta la squadra, per poi aggiungere qualche elemento in grado di migliorarla. Con un anno in più di esperienza, non solo i giocatori, ma anche i dirigenti, sono pronti a fare meglio. La salvezza con maggiore tranquillità sarebbe il primo desiderio, anche se il ds Daniele dice che è "iscriversi al prossimo campionato", qui l'atmosfera è sempre la stessa, divertimento e risultati, ma l'oculatezza rimane al primo posto, mai un passo più lungo della gamba, è la regola.





