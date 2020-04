CERTIPASS, spin-off dell’Università telematica Pegaso, è l’unico Ente erogatore dei programmi internazionali di certificazione delle competenze digitali EIPASS. La nostra mission è promuovere la cultura digitale e le I-Competence: abilità personali acquisibili tramite corretto utilizzo del computer e di internet, non più soltanto come un elemento indispensabile per qualificare il proprio curriculum vitae, ma un vero e proprio metodo di crescita ed emancipazione per ciascuno di noi.

Sviluppiamo e implementiamo costantemente programmi di certificazione informatica che forniscono competenze digitali, attraverso ambienti innovativi di apprendimento, contenuti e percorsi di certificazione personalizzabili che danno risalto a caratteristiche e attitudini.

La scuola - La nostra è la scuola di formazione ANBECA-consorziata MATRIX, accreditata presso la Regione Abruzzo, ha sede a Vasto, in piazza Smargiassi numero 10 (di fronte al Commissariato di polizia) ed eroga competenze digitali riconosciute a livello internazionale, valide per i concorsi pubblici. Le nostre certificazioni danno diritto a punteggi per l’aggiornamento e le graduatorie professionali. Ad esempio, per il personale ATA abbiamo istituito un corso online con relativa certificazione.

I corsi – Al momento dell’iscrizione, allo studente vengono rilasciate le credenziali di accesso alle video lezioni registrate a disposizione degli iscritti. Le lezioni si possono seguire comodamente da casa oppure attraverso corsi di formazione istituiti in aule di piccole dimensioni per consentire ai nostri docenti di soddisfare le esigenze di ogni singolo studente.

Al termine delle lezioni, gli studenti possono sostenere la prova finale nella sede di Vasto, con l’assistenza di un esaminatore, oppure da casa. Conseguendo la certificazione, si acquisisce il punteggio necessario ai fini dell’aggiornamento del personale ATA e per le graduatorie.

Certificazioni informatiche - La certificazione più richiesta è la Eipass 7 Moduli, ossia il passaporto europeo dell’informatica, che dà diritto a punteggio e a crediti formativi per chi si iscrive all’Università telematica PEGASO, consentendo di eliminare un esame dal corso di laurea.

Per il mondo dei docenti, sono fondamentali:

1) La certificazione Eipass Lim, che attesta le loro competenze digitali nell’utilizzo della lavagna interattiva;

2) Eipass Teacher: certifica le competenze digitali di docenti e formatori nel quadro delle competenze ICT elaborato dall’UNESCO secondo uno schema multilivello che parte dalle competenze di base per proseguire verso la definizione di abilità e strategie che supportino efficacemente l’azione didattica e gestionale proprie dell’Istituzione scolastica.

3) Eipass Docente Digitale: un percorso appositamente studiato per promuovere e attestare il possesso di competenze, in un’ottica di trasversalità rispetto alle differenti discipline scolastiche.

4) Eipass Scuola Digitale: attesta il possesso nel docente delle competenze ICT così come previste e indicate dal Piano nazionale per la scuola digitale, promuovendo una didattica incentrata sul discente e sulla sua partecipazione attiva al percorso di apprendimento, sempre più ragionato e personalizzabile.

Per la Pubblica Amministrazione è indispensabile la certificazione Eipass Cad, che attesta le competenze e le abilità nell’utilizzo dei Sistemi Cad (Computer-Aided Drafting) in modo affidabile, favorendo la crescita professionale, incrementando la produttività e garantendo maggiore credibilità nel mondo del lavoro e della formazione.

Eipass Junior: è il programma con cui indirizzare i bambini verso percorsi che li preservino dai sempre crescenti pericoli insiti nella Rete informatica. E’ una certificazione pensata appositamente per alunni dai 9 ai 13 anni.

Dove trovarci – Per conoscere più approfonditamente questi e gli altri percorsi formativi CERTIPASS, è a vostra disposizione la nostra sede di Vasto, in piazzale Smargiassi n. 10 (di fronte al Commissariato di polizia).

Potete anche contattarci a questi recapiti: 0873 366525; email: info@consorziomatrix.it; sito internet: www.consorziomatrix.it.

