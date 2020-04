Terzo giorno di presenza nel programma e terza vittoria per Nicola Delle Donne nel programma di Rai1 La prova del cuoco condotto da Antonella Clerici. L'ingegnere Pilkington in pensione partecipa alla sfida contro Cynthia Swian, food blogger americana che vive in Italia. Dalle 13 alle 13.20 i due concorrenti sono in cucina con due chef professionisti e preparano i piatti (con una spesa di massimo 12 euro) che poi vengono votati dal pubblico. Nell'ultima giornata di sfide, venerdì, ci sarà la possibilità di avere punti in più per conquistare la vittoria finale.

Intanto l'ingegner Delle Donne ha vinto tutte e tre le puntate del programma, mostrandosi davvero preparato in cucina e molto bravo alle prese con la pasta fresca. Nella prima giornata, insieme allo chef Cristian Bertol, ha cucinato un tipico piatto vastese, le pallotte cace e ove. Ieri, in coppia con il simpatico campano Mauro Improta, si è cimentato con la pasta alla chitarra e oggi, in cucina con Renato Salvatori, ha preparato e incavato a mano i cavatelli. In studio anche i suoi familiari, per sostenerlo in questa divertente sfida. Lunedì c'erano i figli Andrea e Claudia, oggi la moglie, la dottoressa Maria Antonietta Rosato.

Domani Nicola Delle Donne proverà a portare a quattro il numero delle sue vittorie. Per farlo serve il supporto del pubblico a casa, che può votare durante la puntata attraverso i numeri 894222 da telefono fisso e 4784784 da mobile. Per lui, intanto, una bella soddisfazione per poter esprimersi nella sua passione per la cucina insieme ai più bravi chef italiani. Se poi dovesse arrivare la vittoria finale sarà ancora meglio.