"Giovedi 18 settembre, alle ore 11,30, presso il Bar in Piazza (in Piazza Rossetti), sarà presentato un ciclo di seminari e conferenze organizzato al Pd del Vastese che vedrà la partecipazione, con cadenza mensile, di tutti i membri della giunta regionale e l'evento conclusivo vedrà la partecipazione del presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso". Lo annunciano Gianni Cordisco, vice segretario provinciale del Partito democratico, Antonio Del Casale e Gennaro Luciano, rispettivamente segretari del Pd di Vasto e San Salvo.

"Verranno toccati, presentando proposte, idee e soluzioni su argomenti nevralgici: dalla sanità all'agricoltura, dal sociale al settore produttivo, dalle infrastrutture al turismo passando per l'ambiente.

Questo progetto - affermano Cordisco, Del Casale e Luciano - mira a fornire una visione alternativa per lo sviluppo e la crescita del nostro comprensorio in questo momento di grave crisi socio-economica, alla fine di questi incontri territoriali verrà redatto un progetto di sviluppo del Vastese che verrà consegnato nelle mani del presidente D'Alfonso e degli assessori della sua Giunta".