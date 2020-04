Sono stati consegnati alla ditta Faco srl di San Salvo i lavori per la riqualificazione dell’isola archeologica in piazza San Vitale. Un intervento che l’amministrazione comunale ritiene molto ambizioso e che consentirà di sistemare il prezioso mosaico rendendolo più fruibile e funzionale dal punto di vista urbanistico l’area del Quadrilatero. Ieri mattina c’è stato anche il sopralluogo dei funzionari della Soprintendenza per i Beni Artistici e Archeologici per la definizione degli ultimi dettagli.

"Un lavoro di riqualificazione che abbiamo ritenuto prioritario per la sistemazione del centro storico – spiega il sindaco Tiziana Magnacca – e che avevamo inserito nel nostro programma elettorale. Intervento che rendere più interessante la nostra offerta culturale a tutto beneficio non solo dei turisti, ma anche dei nostri concittadini".

"L’importo del progetto dell’architetto Lucia Secondo è di 350mila euro – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Lippis – con lavori a base d’asta per poco più di 189mila euro. Siamo contenti che l’intervento sia stato aggiudicato a un’impresa locale, è un’opportunità per l’economia del nostro territorio".

Per la riqualificazione dell’isola archeologica sono stati presentati 35 elaborati realizzati da professionisti provenienti da tutta Italia. Il progetto utilizzato è stato scelto da commissione tecnica presieduta dall’ingegner Franco Masciulli, responsabile del settore Lavori pubblici, composta dall’ingegner Donato Conti e dall’architetto Maurizio Smargiassi.

Comune di San Salvo - Ufficio stampa