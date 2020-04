Singolare iniziativa di una residente di corso Mazzini che, forse stanca di trovare cartacce e rifiuti nei pressi della sua abitazione, ha deciso di posizionare in strada un cestino fai da te, a beneficio di tutti i passanti che si trovassero a passare da quelle parti. Raccontano due esercenti che hanno l'attività a pochi passi. "Cestini per strada non ce ne sono e quindi in molti hanno il brutto vizio di gettare i rifiuti per terra. E così un giorno la signora ha posizionato il cestino".

Cesto di plastica fissato ad un palo, busta e il cartello "La gente civile mi usa. Grazie!!!". Così la cittadina ha cercato di dare il proprio contributo nel mantenere pulito un tratto di strada. La curiosità di chi, passando a piedi, osserva il cestino fai da te è accompagnata dall'approvazione per questo semplice ma importante gesto. Se ognuno contribuisse, nel modo che può, al buon funzionamento della città (e impegnandosi attivamente di fronte alle carenze dell'amministrazione pubblica piuttosto che evidenziarle soltanto) c'è da star certi che le cose andrebbero decisamente meglio.