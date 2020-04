Sono stati trasportati al San Pio da Pietrelcina di Vasto i due giovani coinvolti nel grave incidente avvenuto attorno alle 18 in via Trignina a San Salvo. I due, in sella ad una bici, stavano percorrendo la strada in discesa in direzione della rotatoria quando, per cause al vaglio delle forze dell'ordine, è avvenuto l'impatto contro una Fiat Punto. Lo scontro è stato violento, con i due che sono finiti prima contro l'auto e poi a terra. Sul posto due ambulanze, del 118 e della Croce Rossa, che hanno prestato i primi soccorsi e poi trasferito i due giovani presso l'ospedale di Vasto. I due lamentavano forti dolori, probabilmente hanno riportato fratture multiple alle braccia e alle gambe.

Sul posto, per regolare la viabilità durante le operazioni di soccorso e per effettuare gli accertamenti del caso, gli agenti della Polizia municipale di San Salvo ed i carabinieri della locale stazione.