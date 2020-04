Tre vite umane verranno salvate grazie agli organi di Domenico Mascilli. Col consenso della famiglia, reni e fegato sono stati espiantati dal corpo senza vita del 64enne morto a Vasto venerdì scorso a seguito di una caduta dalla scala a pioli su cui si era arrampicato durante i lavori di tinteggiatura dei locali sottostanti la chiesa di San Paolo Apostolo.

Ieri gli specialisti dell'ospedale Mazzini di Teramo, dove il volontario parrocchiale era stato trasferito d'urgenza venerdì dopo un primo trasporto in ambulanza al San Pio da Pietrelcina Vasto, hanno eseguito anche l'espianto delle cornee, che analizzeranno per verificare se possono essere utilizzate per restituire la vista a un paziente in attesa di trapianto. I medici hanno ringraziato la famiglia per l'importante gesto di altruismo. A seguire, attorno alle 17,30, è iniziata la breve autopsia, eseguita dal medico legale, Pietro Falco, su incarico conferitogli dal pm Giancarlo Ciani della Procura di Vasto.

Anche dopo il pensionamento, Domenico era rimasto sempre molto attivo. "Era contentissimo di aiutare la parrocchia - racconta il genero, Luigi Masciulli - e da circa un mese e mezzo, anche se non tutti i giorni, stava eseguendo i lavori all'interno di quei locali" di proprietà del Comune e concessi in comodato alla parrocchia, che sta realizzando un emporio per i poveri. "Conosceva bene quel tipo di lavoro ed era molto meticoloso sulla sicurezza: non si sarebbe mai avventurato su una scala non solida. E' accaduta una tragica fatalità, che ci riempie di tristezza. La famiglia di Domenico Mascilli ringrazia medici e infermieri del 118, del pronto soccorso di Vasto e del reparto di neurochirurgia dell'ospedale Mazzini di Teramo".

L'ultimo saluto nel paese natale: a Carunchio, nella chiesa di San Giovanni Battista, dove giovedì, alle 16, a celebrare i funerali saranno l'arcivescovo di Chieti-Vasto, Bruno Forte, e i parroci delle chiese vastesi di San Paolo Apostolo e San Giuseppe, don Gianni Sciorra.