Con la Vastese si allena da mercoledì pomeriggio l'attaccante Davide Maimone che non è stato ancora tesserato. In rosa serve un altro attaccante, con caratteristiche da ariete. Una decisione che si è resa necessaria non solo dopo la gara di domenica, ma anche per via delle non perfette condizioni di forma di Dema, reduce da un infortunio.

Maimone, classe 1992, ha giocato nell'ultima stagione con la Sampolese, nel campionato di Eccellenza dell'Emilia Romagna. Per lui esperienze nelle giovanili di Roma e Pescara prima di passare in Serie D con Val Di Sangro, Foggia e Sant'Angelo 1907.

Ufficialmente tesserato l'esterno offensivo Giuseppe Berardi ('93), ex Virtus Lanciano in C1, Isernia, Amiternina e Polisportiva Budoni in D, oltre a Virtus Cupello e Vasto Marina.

In gruppo anche il difensore centrale Alessandro Tiscia ('91), ex Termoli e Montenero già svincolato, quindi, eventualmente tesserabile anche nei prossimi giorni. Il termine ultimo per ingaggiare giocatori legati alle società è per questa sera alle ore 19.00. Per gli svincolati invece ci sarà tempo fino al 31 marzo.

Per quanto riguarda il campionato il turno infrasettimanale di mercoledì 24 settembre all'Aragona contro il San Salvo si giocherà alle ore 20.30.

L’U.S. San Salvo che ha effettuato alcuni movimenti di mercato, come comunica l'addetto stampa Luca Di Sciascio: "Guido Ferrante, classe 1994, è stato ceduto in prestito al Real Montalfano, mentre l’esterno Gustavo D’Ottavio è stato svincolato. In entrata, a completare il pacchetto degli under, è arrivato Pierluigi Colitto, classe 1997.

A causa dei lavori al manto erboso del “Bucci”, a partire dalla gara di domenica contro l’Alba Adriatica, il San Salvo giocherà qualche partita casalinga allo stadio comunale di Cupello dove, logicamente, saranno validi gli abbonamenti.

Per quanto riguarda il settore giovanile prosegue a gonfie vele l’iscrizione alla scuola calcio qualificata dell’U.S. San Salvo e anche il progetto “Università del Calcio” riservato agli anni 2009 è quasi al completo. Le iscrizioni sono ancora aperte il martedì e il giovedì, dalle 17.00 alle 19.30, presso la sede dell’U.S. San Salvo in via Pascoli 9 (ex poliambulatorio)".