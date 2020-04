Novità per Vastese e Vasto Marina, entrambe le compagini cittadine impegnate nel campionato di Eccellenza sono al lavoro per migliorare le proprie rose e cercare di rinforzarsi dopo un avvio a rilento, in comune la ricerca di una punta centrale forte fisicamente e in grado di buttarla dentro. Il termine ultimo per tesserare giocatori scade oggi, mercoledì 17 settembre, alle ore 19.00, anche se per gli svincolati ci sarà tempo fino al 31 marzo. Vediamo come si stanno muovendo.

Vastese. Dopo la partita di domenica, ma soprattutto dopo le sconfitte di Avezzano e Angolana, la società si sarebbe convinta: il campionato potrebbe essere livellato, i biancorossi in casa non hanno giocato male, nonostante qualche calo, perchè dunque non provare ad essere tra i protagonisti? Per farlo però sono necessari dei rinforzi. Lo sanno benissimo il mister, il direttore sportivo e i dirigenti che dopo la gara si sono riuniti e hanno deciso di fare un ulteriore sforzo economico per dare a Precali un attaccante forte fisicamente che si faccia valere in area di rigore, quello che attualmente manca alla rosa e che non potrebbe essere l'unica novità.

Il tecnico croato, al di là della fiducia riposta su Dema, che per ora ha giocato poco a causa di un infortunio, è il primo a sapere che ha bisogno di un ariete in avanti, non a caso le sue squadre degli ultimi anni ne hanno sempre avuto uno, vedi Manno o Torres, inseguito anche la scorsa stagione al Vasto Marina. Il nuovo attaccante della Vastese arriverà mercoledì pomeriggio al campo dei Salesiani per unirsi ai compagni. Il mercato biancorosso però potrebbe non fermarsi qui, trovato l'accordo con l'esterno offensivo Giuseppe Berardi ('93), 7 reti lo scorso anno alla Virtus Cupello e a inizio stagione con il Vasto Marina. Adesso si tratta per un difensore centrale e per un centrocampista, oppure in alternativa per due centrocampisti (Alessandro Dell'Oglio e Antonio De Rosa?) spostando Spagnuolo al centro della difesa, reparto che va assolutamente migliorato se si vuole puntare al vertice, in coppia con Corbo. La Vastese ha subito almeno una rete in tutte le gare giocate fino ad ora, amichevoli incluse. Tutto è dunque ancora possibile, il ds Basler è al lavoro e non chiude la porta ad eventuali affari dell'ultim'ora o tra gli svincolati dopo la scadenza odierna.

Vasto Marina. Fuori Di Vito e Berardi, la prima novità è stata Pasquale Maisto, esterno offensivo '93, cresciuto nelle giovanili di Frosinone e Genoa, per poi passare alla Fidelis Andria, la scorsa stagione al Mariano Keller in D e nella seconda parte allo Sporting Bellinzago con cui ha vinto il campionato di Eccellenza piemontese. La società del patron Travaglini non ha intenzione di fermarsi e dovrebbe chiudere a breve con Antonio Cicatiello, centrocampista '94, ex giovanili del Genoa e due stagioni in D con circa 50 presenze e 2 reti, la prima a Messina, con cui ha vinto il campionato, l'ultima al Mariano Keller. Si è allenato in gruppo anche Francesco Laezza, difensore centrale '91, oltre 50 presenze in D con Pisa, Santegidiese, Gladiator e qualche apparizione in C2 con Valenzana e Santarcangelo.

Non finisce qui, le trattative sono aperte anche con due punte centrali, una è Daniel Mazzella ('88), ex Pescara e Ischia, l'altra, che sembra essere quella più vicina è l'ex Napoli Youssouf Kamara ('81), con esperienze nel Bellinzona, alla Cavese, Viribus Unitis, Frattese, Venafro, Gaeta in D e in Serie A e B rumena, oltre a 3 presenze con la nazionale under 21 della Costa D'Avorio. I dirigenti hanno parlato telefonicamente con il giocatore che dovrebbe arrivare oggi pomeriggio al campo sportivo di Vasto Marina. Il secondo portiere potrebbe essere Vincenzo Flaminio ('91) dallo Sporting Vasto.

Novità sul futuro societario. Questa mattina è in programma la conferenza stampa del patron Pino Travaglini che dovrebbe annunciare le proprie dimissioni da presidente, carica incompatibile con il suo ruolo di consigliere nella Figc Abruzzo.