Il contratto dei vigili urbani stagionali di Vasto viene prorogato di un mese perché, tra luglio e agosto, sono state elevate 1273 multe, con "un incremento del 300% rispetto ai sei mesi precedenti", commenta contrariato Nicola Del Prete, consigliere comunale indipendente.

"Lapenna e soci - chiede il rappresentante dell'opposizione - avranno mica assunto i nuovi vigili solo per multare i cittadini vastesi e fare cassa? Ci auguriamo di no, anche se le cifre fornite direttamente dall'amministrazione comunale dimostrano esattamente che i nostri timori sono fondati. L'amministrazione comunale proroga di un mese l'incarico a tempo determinato ai vigili urbani assunti per l'estate. Le motivazioni sono le seguenti: Rilevato che il Comune nel mese di settembre si trova ad ospitare un rilevante flusso di ospiti dovuto soprattutto ad una serie di manifestazioni turistiche-culturali legate alle festività patronali e che, nello stesso mese, la riapertura delle scuole comporta una maggiore vigilanza della circolazione nei pressi di tutti gli edifici scolastici, il Comune proroga alle stesse condizioni contrattuali, il rapporto di lavoro a tempo determinato dei 14 agenti della Polizia Municipale dal 1° settembre al 30 settembre 2014. La proroga è possibile per esigenze di carattere straordinario, alle quali non è possibile far fronte con il personale in servizio di ruolo. Fin qui tutto normale, anzi - concorda Del Prete - il provvedimento era auspicabile".

Poi l'affondo contro l'amministrazione comunale: "Le motivazioni - sottolinea il consigliere comunale di minoranza - sono strettamente connesse all'aumento di multe elevate agli automobilisti. Si evidenzia la necessità di prorogare, anche per il corrente anno, dal 1° settembre al 30 settembre, l’assunzione provvisoria di n. 14 Agenti di Polizia Municipale stagionali - è scritto nella deliberazione - al fine di fronteggiare le accresciute esigenze del Servizio, infatti, in detto periodo si registra una concentrazione delle attività, come emerge dall’indicatore costituito dal numero di verbali contestazione di contravvenzione al codice della strada, si sono registrati n. 1.273 verbali nei mesi di luglio e fino al 20 agosto a fronte di n. 2.669 nel periodo gennaio/giugno. In poche parole, grazie ai nuovi vigili urbani, nel solo mese a cavallo tra il 20 luglio ed il 20 agosto, gli automobilisti vastesi hanno subito un accanimento in misura superiore al 300% rispetto ai sei mesi precedenti, durante i quali non erano in servizio i nuovi agenti".

Del Prete ricorda che "le funzioni dei vigili urbani dovrebbero essere di controllo della viabilità e di prevenzione nei confronti dei piccoli illeciti del codice della strada, come la sosta temporanea, ecc., non certo quelle di esattori, visto che nel nostro Paese, anche in tempo di crisi, ad aumentare sono solo le gabelle".