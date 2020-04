Non sono passate inosservate ieri pomeriggio le molte macchine delle forze dell'ordine che hanno battuto le strade cittadine alla ricerca di un uomo sfuggito alla cattura. L'episodio, secondo quanto riferito da alcuni testimoni che hanno assistito alla scena, ha avuto inizio nel primo pomeriggio in corso Mazzini. Un giovane, probabilmente uno straniero, ha reagito dopo essere stato ammanettato e, dopo aver colpito con il corpo un militare si è dato alla fuga, perdendo anche le scarpe.

Il giovane ha imboccato via Ciccarone e da qui si è infilato in una traversa che, attraverso il recinto dell'ospedale, conduce in via Santa Lucia. Subito è partito l'inseguimento, con diverse gazzelle dei carabinieri, auto in borghese e moto. Impegnate nelle ricerche anche pattuglie del commissariato e della polizia municipale. Per tutto il pomeriggio le forze dell'ordine hanno operato con discrezione, perlustrando via Santa Lucia, via Anghella, corso Mazzini e le strade limitrofe. I controlli sono proseguiti fino a sera anche nelle zone di campagna di Fosso Anghella e poi San Nicola e Casarza.

Nessuna conferma dell'attività da parte del comando della Compagnia di Vasto. "Controlli di routine", hanno tagliato corto da piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Nella mattinata del 17 settembre è poi stato comunicato dai carabinieri che l'uomo si è presentato spontaneamente in caserma (clicca qui).