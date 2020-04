Un'auto di servizio della polizia municipale di Vasto ferma sul parcheggio per disabili di piazza Barbacani. L'ha fotografata Giacinto Zappacosta: "I vigili urbani di Vasto, già nell’occhio del ciclone per questioni sulle quali non vale la pena tornare, non paghi di cotanto clamore, pensano bene di occupare, in un colpo solo, la scena massmediatica e il posto auto riservato ai disabili. La foto ne fa fede. L’area antistante il castello caldoresco, proprio in faccia alla sede municipale, val bene uno scatto. Scatto fotografico, ma anche scatto d’ira. È ammissibile una cosa del genere? È troppo chiedere una inchiesta interna e una sanzione disciplinare nei confronti del responsabile? Intanto, il povero disabile alla ricerca di un parcheggio ringrazia per la sensibilità umana e lo spiccato senso di solidarietà. Sono le stesse persone che poi vanno in giro a contestare violazioni al codice della strada. L’autorevolezza va a farsi benedire".

Nel 2012 foto e video immortalarono la vettura di proprietà del sindaco di Vasto, Luciano Lapenna, parcheggiata su quel medesimo stallo per disabili. In quella circostanza, i vigili multarono il primo cittadino.