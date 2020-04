L’importanza di “scattare una fotografia” dell’attuale situazione turistico/ricettiva di Vasto e del Vastese può essere una valida linea guida per future decisioni strategiche in questo ambito. Decisioni utili sia a livello alto - ovvero di indirizzo politico - che a livello privato. Dati oggettivi che potrebbero interessare singoli operatori turistici o gruppi di essi - ma che saranno anche un insieme di informazioni utili per i cittadini che animano la nostra destinazione turistica e che contribuiscono alla sua valorizzazione.

La Redazione di Vasteggiando - nella speranza di contribuire al miglioramento qualitativo e quantitativo della nostra offerta turistica sul nostro territorio - ha costruito e predisposto un’Indagine Statistica sul Turismo 2014, ovvero un questionario (che puoi compilare direttamente qui) che verrà somministrato da oggi attraverso il canale web ai nostri lettori e turisti.

Ma ci piacerebbe allargare il più possibile il campione statistico così da rendere ancora più attendibili e utili i risultati che avremo e che condivideremo. Per questo, vi chiediamo di aiutarci nella diffusione capillare del questionario. Chiediamo, dunque, a voi cittadini di diffonderlo tra gli amici e conoscenti sia residenti che non residenti e alle strutture turistico-ricettive di inoltrarlo ai loro clienti-ospiti.

Il questionario (clicca qui)

L’indagine è stata realizzata grazie alla collaborazione della dott.ssa Giulia Benedetto, esperta in Marketing e Ricerche di Mercato, che ci dice che: “L’indagine quantitativa si articola attraverso un questionario realizzato su due binari: una sezione predisposta per i turisti che hanno visitato o soggiornato nella nostra località, ed una per i residenti. I due gruppi sono, infatti, interrogati su tematiche diverse. Del turista si intende analizzare cosa lo ha spinto a prediligere il nostro territorio come meta delle sue vacanze, gli itinerari che ha seguito (o che si è creato), la conoscenza del nostro territorio e delle tradizioni enogastronomiche, la percezione della destinazione turistica misurata su fattori chiave specifici, ed infine l’immagine del nostro territorio che porta con sé.

Perché proporre un’indagine turistica anche ai residenti? Perché il turismo coinvolge in prima persona gli abitanti di una destinazione, i quali sono parte attiva (e spesso inconsapevole) dell’offerta turistica. E’ importante, perciò, individuare le opinioni riguardo le prospettive future per il territorio da parte di chi quel territorio lo vive e lo sente suo”.

Buona compilazione e viva il nostro territorio!

Roberto De Ficis

Redazione Vasteggiando.it