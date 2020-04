Per il terzo anno l'associazione VastoScienza ha proposto nel calendario della Summer School del Liceo Mattioli l'appuntamento con Scienza dell'onda e della vela. Un corso teorico e pratico, realizzato in collaborazione con il Circolo Nautico di Vasto e con la Guardia Costiera, che ha visto crescere la partecipazione degli studenti rispetto alle passate edizioni. Nel corso dell'ultima giornata presso il porto di Punta Penna, sono stati consegnati gli attestati ai corsisti da parte della preside Silvana Marcucci, della presidente del Circolo Nautico, Mariantonietta Muscella, e del comandante del Circomare Giuliano D'Urso.

La professoressa Rosa Lo Sasso ha espresso la soddisfazione per la partecipazione e l'attenzione dei ragazzi, sottolineando come la collaborazione tra le diverse realtà sia fondamentale per proporre ai ragazzi esperienze altamente formative ed interessanti. Il corso, che ha visto la collaborazione delle animatrici scientifiche di VastoScienza Simona Gentile e Sara Di Domenico, si è articolato in lezioni teoriche, con il professor Di Laudo, il comandante D'Urso e i soci del Circolo Nautico, e pratiche. I ragazzi sono saliti a bordo delle imbarcazioni per interessanti uscite lungo la costa vastese. Nell'ultima giornata hanno provato anche l'emozione di salire a bordo di My Way 60, l'imbarcazione con cui Michele Cassano ha compiuto la traversata oceanica lo scorso anno.