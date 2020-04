ALLIEVI REGIONALI, SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 0-4

Esordio vincente per gli allievi regionali della Bacigalupo che sbancano con il risultato di 4-0 il campo della Spal Lanciano.

Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, nella ripresa i vastesi sono riusciti a segnare ben 4 reti che hanno permesso di portare a casa il successo: i gol portano le firme di Benvenga (doppietta), Natarelli e Galiè. Parte bene quindi la squadra di mister Maurizio Baiocco che nel prossimo turno ospiterà il Ripa.

IL TABELLINO

SPAL LANCIANO-BACIGALUPO 0-4 (0-0)

Reti: 50´ Benvenga (B), 60´ Natarelli (B), 70´ Galiè (B), 80´ Benvenga (B).

Bacigalupo: Fabiano (Di Felice), Di Casoli (Napoletano), Berardi (Maccione), Carriero (Di Lorenzo), Frangione, D´Alò, Benvenga, Marzocchetti (Galiè), Natarelli (Di Virgilio), Canosa (Irace), Fontana. All. Baiocco



GIOVANISSIMI REGIONALI, BACIGALUPO-PENNE 4-0

Buona la prima per i giovanissimi regionali della Bacigalupo che al campo di Vasto Marina rifilano 4 reti al Penne e cominciano con il piede giusto il campionato; prestazione solida per i ragazzi di mister Luigi Menna che creano tantissime occasioni e non concedono praticamente nulla agli avversari.

La gara si apre con un paio di opportunità sciupate dai vastesi che comunque al 9´ riescono a portarsi in vantaggio con un tiro dal limite di Lavacca. Dopo tante altre palle gol fallite, la Bacigalupo raddoppia al 22´ con Cipollone, bravo e caparbio a ribadire in rete una corta respinta della retroguardia ospite. Si va al riposo sul 2-0, ma il punteggio poteva essere molto più rotondo.

Nella ripresa al 54´ arriva il tris dei vastesi con un tapin vincente di Farina; nel finale Marinaro cala il poker, la gara termina così 4-0 per la formazione di mister Luigi Menna che, pur sciupando qualche occasione di troppo sotto porta, ha offerto una buona prova all´esordio in campionato. Quello che fa ben sperare è che la squadra, quasi completamente nuova, ha ancora tanti margini di miglioramento: c´è molta soddisfazione e fiducia per aver allestito un gruppo competitivo che con il tempo potrà crescere sempre di più. Nel prossimo turno i giovanissimi regionali della Bacigalupo faranno visita all´Atletico Montesilvano.

IL TABELLINO

BACIGALUPO-PENNE 4-0 (2-0)

Reti: 9´ Lavacca (B), 22´ Cipollone (B), 54´ Farina (B), 70´ Marinaro (B).

Bacigalupo: Massimi (Roberti), Dragonetti (Catalano), Maroscia, Plescia, Ali, Ciccotosto A., Santilli (Ciccotosto C.), Cieri (Farina), Nuozzi (Bruno), Lavacca (Molino), Cipollone (Marinaro). All. Menna



IL PUNTO SUI CAMPIONATI ALLIEVI E GIOVANISSIMI REGIONALI

Si è giocata la 1° giornata dei campionati allievi e giovanissimi regionali abruzzesi, ecco il punto della situazione.



Allievi girone B. Goleada del Poggio degli Ulivi che rifila 13 reti al Lauretum, larghi successi anche per il Miglianico (6-1 sul Fossacesia), per la D´Annunzio Marina (5-0 sullo Sporting Casoli) e per la Bacigalupo (4-0 sulla Spal Lanciano); nelle altre gare il River Casale, la Giovanile Chieti e la Virtus Vasto piegano il Manoppello Arabona, l´Acqua e Sapone e il Francavilla, mentre termina in parità la sfida tra Ripa e Caldora.

Classifica allievi girone B: Bacigalupo, D'Annunzio Marina, Giovanile Chieti, Miglianico, Poggio degli Ulivi, River Casale e Virtus Vasto 3, Caldora e Ripa 1, Acqua e Sapone, Fossacesia, Francavilla, Lauretum, Manoppello Arabona, Spal Lanciano e Sporting Casoli 0



Giovanissimi girone B. Colpi esterni per la Virtus Vasto (6-1 a Francavilla), per i Delfini Biancazzurri (2-0 a Fossacesia) e per il Poggio degli Ulivi (1-0 sul campo del Lauretum), vincono in casa invece la Bacigalupo, la Giovanile Chieti, il River Casale e la Caldora che battono rispettivamente il Penne, i Quattro Colli, il Manoppello Arabona e l´Atletico Montesilvano; chiude il quadro del 1° turno il 2-0 della D´Annunzio Marina che si aggiudica il derby con la Gladius.

Classifica giovanissimi girone B: Bacigalupo, Caldora, D'Annunzio Marina, Delfini Biancazzurri, Giovanile Chieti, Poggio degli Ulivi, River Casale e Virtus Vasto 3, Atletico Montesilvano, Fossacesia, Francavilla, Gladius, Lauretum, Manoppello Arabona, Penne e Quattro Colli 0

Loris Napoletano