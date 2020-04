Lavori in corso da lunedì 15 settembre allo stadio "Davide Bucci" di San Salvo fino al termine del mese di novembre. Nell'impianto sportivo, realizzato nel 1990, verrà rifatto completamente il manto erboso naturale.

Intervento necessario, l'ultimo risale ad alcuni anni fa, per un prato che, a detta degli stessi calciatori, limita le giocate e che non ha nulla del campo di calcio, anzi, a prima vista pare più quello di un parco.

Quali interventi sono previsti. Nello specifico prima verrà spruzzato il diserbante su tutto il campo per far morire l’erba, di quattro diversi tipi, attualmente presente. Dopo tre settimane, il 6 ottobre, verrà messa della sabbia sul campo, questa arriverà nel sottosuolo, fino al drenaggio. In questo modo verranno eliminate completamente tutte le radici rimaste. Previsti anche degli interventi sugli irrigatori, uno verrà spostato a centrocampo, mentre altri due saranno installati nei pressi dell’area di rigore. I precedenti non coprivano tutto il campo e in alcuni punti non arrivava l’acqua.

Il bando. Al bando aperto alle società sportive e che comprende il finanziamento per le spese da sostenere, ha partecipato solo lo Sporting San Salvo che ha ottenuto la gestione di entrambi i campi cittadini per 10 anni. Il bando obbliga la società vincitrice a lasciare il manto del Bucci in erba naturale. La stipula dell'atto di convenzione per la riqualificazione, l'adeguamento, la messa in sicurezza e la concessione in gestione per le strutture del Bucci e del campo di via Stingi risale al 5 novembre 2012.

Us San Salvo in "esilio" a Cupello. In totale saranno necessarie 8 settimane di lavoro. Nel periodo in cui il campo non sarà agibile il San Salvo e lo Sporting si alleneranno nell'impianto di via Stingi, dove la squadra del presidente Nicola Cilli giocherà le partite di Prima Categoria e dove sono previsti in seguito dei lavori per dotare la struttura di un campo in erba sintetica. Mentre l’Us disputerà le gare interne al Comunale di Cupello.

Dovrebbero essere 6 le partite casalinghe che la squadra di mister Gallicchio disputerà a Cupello. Il 21 settembre San Salvo-Alba Adriatica dovrebbe essere la prima in "esilio", poi il 28 settembre San Salvo-Avezzano, 12 ottobre San Salvo-Miglianico, 26 ottobre San Salvo-Acqua&Sapone,mercoledì 29 ottobre turno infrasettimanale San Salvo-Capistrello, 9 novembre San Salvo-Paterno e il 23 novembre San Salvo-Montorio. Il 7 dicembre dovrebbe invece essere il giorno del ritorno al "Bucci" contro l’Angolana.

Ci sarà sicuramente del disagio per la squadra e per i tifosi, ma ne varrà la pena, al termine dei lavori, San Salvo avrà un impianto tra i migliori del Vastese.