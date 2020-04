Un tuffo nel passato al Circolo Tennis Vasto. Il 20 e 21 settembre ci sarà il torneo "C'era una volta il tennis", dedicato a tutti gli amanti della disciplina vecchio stile.

"Le vecchie racchette - spiegano gli organizzatori- quelle che si utilizzavano fino agli anni Ottanta prima dell'avvento di quelle più tecnologiche in carbonio, saranno le protagoniste del torneo. Racchette di legno e completino rigorosamente bianco. Per due giorni, sabato 20 e domenica 21 settembre, il nostro circolo sarà teatro di un ritorno al passato. In programma un torneo di Doppio Giallo Maschile e Femminile vintage, in cui i giocatori saranno alle prese con i vecchi attrezzi, sempre molto apprezzati dai nostalgici, ma che incuriosiscono anche le nuove generazioni.

Il torneo riservato a tutti gli amanti del tennis resta uno di quegli appuntamenti da non perdere per gli appassionati della zona: l'evento riporta indietro nel tempo i partecipanti, che potranno provare l'emozione del tennis giocato dai propri genitori o nonni, ed il circolo stesso; i giocatori e le giocatrici devono obbligatoriamente fare uso delle indimenticabili racchette di legno a cuore chiuso e devono presentarsi in campo con abiti bianchi.

Lo spirito con cui lo organizziamo - commentano i responsabili del Circolo- è soprattutto quello di passare una lieto weekend in compagnia di amici, il tutto in una cornice di sano divertimento".

Per informazioni ed iscrizioni:

CT Vasto – Via Istonia,1 – Parco Muro delle Lame

tel/fax 0873 69461 – www.ctvasto.it