Prima partita casalinga della stagione per l’All Games San Salvo anche se di casalingo c’è ben poco visto che si gioca al Palazzetto comunale di Cupello data l’impraticabilità della palestra di Via Verdi in San Salvo occupata dalla manifestazione “Festa dello Sport”. I biancazzurri ricevono il Celtic Chieti di mister D’Orazio, squadra ostica ma alla portata, ed infatti la sfida mantiene l’equilibrio e l’intensità che ci si aspettava per tutti i 60 minuti di gioco.

Gli ospiti partono meglio, sembrano più sciolti nel far girar palla e trovano anche qualche buona conclusione. Di contro Della Penna si fa trovare sempre pronto e così intorno all’ottavo minuto Ninni trova il vantaggio del San Salvo con un tiro dalla distanza deviato da un difensore. Neanche il tempo di gioire e gli ospiti trovano subito il pareggio. Tutto da rifare ma il nuovo vantaggio non tarda ad arrivare, fallo laterale battuto da D’Alonzo, Di Ghionno salta un uomo sulla fascia e supera Mammarella per il 2 a 1. Passano altri 10 minuti e Di Bello si fa trovare prontissimo sul secondo palo ad infilare un tiro dalla distanza sempre di D’Alonzo e manda tutti negli spogliatoi sul risultato di 3 a 1.

Nella ripresa il Celtic prende in mano il pallino del gioco e costringe i ragazzi di mister Lanza ad indietreggiare, al 7’ accorciano le distanze grazie ad una mischia in area dopo il palo colpito da Aiello. Capitan D’Alonzo non ci sta e 5’ più tardi riporta i suoi a più 2 grazie ad un tiro dalla distanza, anche questo deviato sotto l’incrocio dei pali da un difensore. Passano altri 5 minuti ed Aiello riporta di nuovo sotto i suoi con un gran diagonale rasoterra su calcio d’angolo. Ma il botta e risposta non finisce qui perché di nuovo D’Alonzo trafigge Mammarella con un gran tiro di punta finalizzando al meglio una grandissima azione di Di Paolo. Ora i ritmi sono altissimi, il Celtic si getta in avanti ma Della Penna è sempre attento e prima Di Nardo, poi Di Bello e Di Ghionno sfiorano la rete del 6 a 3 che porrebbe fine definitivamente alla contesa, errori che i padroni di casa pagano perché a 4 minuti dal termine Guglielmi accorcia le distanze e 2 minuti più tardi pareggia i conti sfruttando una grave indecisione della difesa salvanese oltre che della coppia arbitrale che non rileva un fallo su Perazzoli.

Finisce così, un 5 a 5 che sta molto stretto a patron Di Ghionno ed il suo team. Più che un punto guadagnato sono 2 punti persi per delle gravi disattenzioni e troppi cali di concentrazione che a questi livelli si pagano caro. Ma nulla è compromesso, il cammino è ancora molto lungo ed è dagli errori che s’impara e si cresce maggiormente. Appuntamento al posticipo di lunedì 22 sul campo dell’Atletico Silvi, altro avversario molto pericoloso sul cammino dell’All Games.