Un'informativa sull'inquinamento delle foci dei fiumi Sinello e Osento verrà presentato alla Procura di Vasto e alle forze di polizia dall'associazione Ambiente Sport e Cultura. E' preoccupante il risultato dei monitoraggi compiuti dalla Onlus di cui è direttore Paolo Leonzio

"I volontari dell’Associazione Ambiente Sport e Cultura onlus, nei giorni scorsi, hanno provveduto a prelevare campioni liquidi dalle acque in scorrimento presso Vallone Maltempo di Vasto, Vallone Osceno di Colle Marrollo di Scerni e Fiume Osento", scrive Leonzio".

"Questa Associazione ha provveduto a far analizzare, da laboratorio di analisi privato, quanto prelevato e ne sono scaturiti risultati che devono urgentemente allertare le autorità. Infatti, in tutti e tre i luoghi citati, dall’esame microbiologico eseguito con metodo scientificamente riconosciuto, il tutto documentato da reportage fotografico, sono stati rilevati valori superiori e ben oltre la soglia sopportabile di sostanze quali: Coliformi totali, Coliformi fecali, Streptococchi ed Escherichia Coli. Tali acque, così compromesse, vengono convogliate in mare dai fiumi Sinello ed Osento.

L’aspetto relativo a Vallone Maltempo, così evidenziato, prende origine dalla mancata definitiva messa in sicurezza della vecchia discarica lì insistente e dal mancato funzionamento del depuratore di Cupello, situazioni più volte e da tempo messe in evidenza da questa associazione. Stessi motivi legati al mancato funzionamento dei depuratori, a volte addirittura inesistenti, compromettono pesantemente le condizioni del Fiume Osento.

Altra vicenda è quella relativa alle operazioni di rimozione rifiuti vari, anche altamente infiammabili, che ha interessato le sponde del Fiume Sinello. Tale intervento, più volte sollecitato da questa Associazione, è stato accompagnato da battage pubblicitario da parte del Comune di Vasto ma il materiale ivi raccolto, a tutt’oggi, è stato semplicemente stoccato, in alte cataste, sotto il vicino ponte autostradale dell’A14 e mai più prelevato, costituendo così un rinnovato pericolo di autocombustione. Altro destino hanno, invece, avuto i rifiuti depositati nell’alveo del fiume, i quali sono stati sospinti, dalle correnti fluviali, direttamente in mare.

E’ nei programmi di questa Associazione il monitoraggio dell’intero territorio regionale, avendo già rilevato come siano presenti molte altre situazioni di crisi dovute alla scarsa manutenzione e cura di ampie zone.

La presente nota viene inviata alle Procure della Repubblica competenti per territorio e agli organismi di Polizia giudiziaria".