Dall'ex sindaco di Vasto Giuseppe Tagliente riceviamo e pubblichiamo una lettera da lui inviata al primo cittadino Luciano Lapenna.

La grande prova di sensibilità offerta dai vastesi in occasione del salvataggio dei quattro capodogli arenatisi sulla spiaggia di Punta Penna merita un riconoscimento pubblico. Nel corso degli ultimi decenni si contano poche analoghe manifestazioni di tanto disinteressato slancio e di così generale trasporto in favore della tutela della fauna e dell’ecosistema e quindi è doveroso che Lei chieda al Signor Prefetto della Provincia un encomio in favore della Città di Vasto per la collettiva e fattiva partecipazione offerta nel coadiuvare alle operazioni di salvataggio.

Una medaglia al Valor Civile per meriti eco ambientali sarebbe, a mio giudizio, il giusto, meritato tributo da parte dello Stato alla popolazione vastese. Un riconoscimento va inoltre tributato anche dal Comune di Vasto, che Lei ha l’alto compito di rappresentare, agli uomini che hanno materialmente operato in questa memorabile occasione: ai rappresentanti della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia, della Protezione Civile, della Lega Navale, della Marineria e del Volontariato locale.

Un cordiale reverente saluto

Giuseppe Tagliente