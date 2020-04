Il vetro della bacheca di Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale, in Via Marchesani a Vasto ridotto in frantumi da ignoti, nei giorni scorsi. “Se pensano di mettere paura a qualcuno o di fermare qualche nostra battaglia, si sbagliano di grosso” ha detto senza tentennamenti Marco di Michele Marisi, esponente del partito di Giorgia Meloni. “Atto di vandalismo, antipatia politica o segnale che sia, abbiamo sporto regolare denuncia, stamani, presso il Commissariato di Vasto, verso ignoti. Non vogliamo speculare sulla questione sicurezza, ma non si può non considerare anche questo, al di là della natura dell’atto che ci auguriamo le indagini riusciranno a far emergere, l’ennesimo segnale di un centro storico in preda a vandali e delinquenti.”

“Indipendentemente dal movente dell’accaduto – ha aggiunto il consigliere comunale di Fratelli d’Italia-An, Etelwardo Sigismondi - devo purtroppo constatare l’ennesimo episodio di vandalismo compiuto nel centro storico della città. Da tempo siamo impegnati in una serrata campagna di denuncia dello stato di insicurezza della città ed in particolare del cuore antico di Vasto. Non mi meraviglierei affatto se proprio queste nostre attività abbiano spinto mani ignote a compiere un simile atto di teppismo nei nostri confronti. In ogni caso – ha concluso Sigismondi – l’impegno di Fratelli d’Italia-An sul tema della sicurezza, va avanti".

FdI - comunicato stampa