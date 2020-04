Una staffetta in bici lunga 24 ore, dalle 12 del 13 settembre alle 12 del 14. È la 24h Roma, suggestiva manifestazione dedicata alle mountain bike nell'incantevole scenario del Parco degli acquedotti della capitale. Il team Vastese Inn Bike ha partecipato anche quest'anno all'appuntamento, con una nutrita squadra di atleti pronta a spingere sui pedali lungo lo sterrato del percorso.

Una gara impegnativa e divertente, con tante insidie lungo il percorso, in particolare con il calare del buio, visto che il tracciato non presentava illuminazione. Ma i ciclisti vastesi hanno tenuto duro fino in fondo e sono riusciti a completare le loro 24 ore, dandosi il cambio regolarmente, e chiudendo al 6° posto di categoria.

A seguirli in questa avventura romana anche parenti ed amici che hanno festeggiato con tutti i ciclisti la fine della gara facendo loro tanti complimenti per l'impegno e la passione. A guidare la squadra c'era il capitano Danilo Giammichele, il vice Antonio Del Villano e poi Cesario Villamagna, Nicola Jasci, Mirko Cieri, Renato Cieri, Nicola Vitulli, Giancarlo Lobosco, Claudio Nanni, Dimitri D'Amico, Giuseppe Marchesani, Nicola Travaglini. A dare supporto tecnico (e morale, dicono dall'entourage! ndr) i preziosi Claudio Cicchini e Rossano Di Biase.