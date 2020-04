L'argomento è ormai tristemente noto, ne avevamo già parlato la scorsa stagione, lo ha ribadito anche il presidente della Vastese Giorgio Di Domenico in occasione della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione, lo stadio Aragona di Vasto continua ad essere una struttura abbandonata e fatiscente.

Domenica, in occasione della prima gara casalinga della Vastese, i pochi tifosi biancorossi presenti in curva hanno trovato due piccioni morti, uno all'ingresso e uno sugli spalti della D'Avalos, in più punti ricoperta dalle deiezioni dei volatili.

I servizi igienici continuano ad essere sporchi, in quelli sotto la curva manca anche l'acqua.

Varie persone hanno segnalato la situazione in cui versa la struttura che se ci fosse un controllo della Asl potrebbe essere dichiarata inagibile.

Qualche intervento è stato fatto, come la semina del campo e la pulizia della tribuna stampa, ma è evidente che non bastano.