Si è conclusa ieri la prima edizione della Festa dello Sport a San Salvo. Dopo la bella giornata di gare di sabato, con tantissime discipline sportive ad occupare ogni spazio della città, ieri la mattinata si è aperta con lo spettacolo della mongolfiera presso la pista di atletica Pietro Mennea. In tanti sono saliti sul cestello di vimini ed effettuato la salita di qualche metro, potendo apprezzare, anche se per pochi istanti, l'emozione del volo. La Villa Comunale è stata invece il centro delle attività della giornata. Il Vespa Club San Salvo, dopo un percorso per le vie della città, ha posizionato le moto lungo il corso, mentre pian piano arrivavano i ciclisti che si sono cimentati sul tracciato cittadini. Nel verde della villa spazio ai ragazzi della Parkour Academy. Una disciplina affascinante il parkour, che sfrutta gli spazi urbani per incredibili evoluzioni atletiche. Molti ragazzi e bambini si sono lasciati guidare dagli esperti atleti per imparare le tecniche da utilizzare. A seguire la manifestazione c'erano gli amministratori comunali e i rappresentanti di Special Olympics, che hanno organizzato l'evento. Con loro anche il presidente della Denso e i rappresentanti della Pilkington. Sono state le due più importanti aziende sansalvesi a sponsorizzare la Festa dello Sport.